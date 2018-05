TSJ /AN anuló convocatoria a elecciones del 20 de mayo

ND/ 15 may 2018.- El Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional, emitió es lunes una sentencia en el que anula la convocatoria al evento electoral hecha por la Asamblea Nacional Constituyente para el domingo 20 de mayo. Según explica el documento, dichas elecciones “son una estafa (…) que no debe ser reconocida por autoridades nacionales e internacionales”.

El magistrado en el exilio, Domingo Salgado, junto al presidente de la Sala Electoral, magistrado Rommel Rafael Gil Pino, y otros que firman el documento coinciden en que el evento del domingo representa “una expresión del estado fallido, por cuanto el convocante no tiene la autoridad para hacerlo”.

Asimismo el TSJ en el exilio aseguró que “todo acto dictado por la agrupación de personas autodenominada “Asamblea Nacional Constituyente” es nulo, como irrito el acto comicial a destiempo y desconociendo lo taxativamente establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia es nulo el Decreto 6.361 de fecha 23 de enero de 2018 emanado de la irrita Asamblea Nacional Constituyente siendo nulos también la convocatoria a elecciones realizada por parte del Consejo Nacional Electoral “CNE”, atendiendo una orden inconstitucional, así como la totalidad de los actos subsecuentes realizados por este organismo en violación del ordenamiento jurídico venezolano…”, expresa parte del documento.

vaya al foro

Etiquetas: AN | Elecciones presidenciales 2018 | TSJ