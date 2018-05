Trancaron Terrazas del Ávila por desabastecimiento del Bicentenario

Jesús Barreto / foto: @Juancavidal / 18 may 2018.- Más de 50 personas trancaron el acceso a la avenida Boyacá, conocida popularmente como Cota Mil, a la altura de la urbanización Terrazas del Ávila, en el municipio Sucre, al este de Caracas, en protesta por el prolongado desabastecimiento de alimentos en el Gran Abasto Bicentenario.

Los manifestantes cerraron el paso por 30 minutos aproximadamente, hasta que fueron dispersados con gases lacrimógenos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes llegaron al lugar sin mediar palabras.

“Nos dispersaron a la mala, no nos preguntaron ni que era lo que exigíamos, ellos son pueblo como nosotros, lo único que pedíamos era una respuesta de cuándo van a llegar los productos, porque los trabajadores del Bicentenario solo nos dicen que no hay y ya”, expresó Zulma Lobo, una de las manifestantes, residente de Palo Verde.

Según Lobo desde el lunes de la semana pasada habían llegado algunos productos al establecimiento, pero estos apenas duraron cinco días. Para el lunes de esta semana los anaqueles volvieron a estar vacíos, luego de más de tres meses en los que solo se encontraba panetón, vinagre y algunas bebidas alcohólicas.

Hambre y gorgojos

Esta situación es similar a la sucursal ubicada en Zona Rental, de la referida red de supermercados controlados por el gobierno, donde desde hace quince días se han registrado largas colas de usuarios a la espera de ingresar para adquirir productos regulados. No obstante en Zona Rental las esperas han sido más extendidas, algunas personas han pernoctado en el lugar, o en adyacencias de Plaza Venezuela, “para no perder el turno”, relató Lisbet Duarte, habitante de El Valle, quien junto a dos vecinas esperó más de 72 horas solo para ingresar.

“Había leche de esa que viene en la caja del Clap, pasta regulada, desodorante, aceite y granos. Si no hacía esa cola ya no iba a tener qué comer, en mi casa nos íbamos a morir de hambre, todo está muy caro en otros sitios, por eso hago el sacrificio, mientras mi mamá me cuida a los niños y mi marido trabaja”, confesó.

La protesta en el Bicentenario de Terrazas del Ávila ocurrió unas horas después de que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos denunciará una presunta red de corrupción relacionada con la importación de alimentos para los llamados Clap, tras el hallazgo de un cargamento de productos vencidos y “con gorgojos”, en el puerto de Cartagena de Indias, en el noroccidente colombiano.

Etiquetas: Abasto Bicentenario | desabastecimiento | escasez de alimentos