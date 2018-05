Trabajadores del CNE protestan y denuncian a Lucena por maltrato

Betsy Alvarado V. / foto: @RayliLujan / 1 may 2018.- Trabajadores del Consejo Nacional Electoral denunciaron este martes que han sido objeto de maltrato por parte de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena.

“Hoy en día los trabajadores del CNE queremos declarar que Tibisay Lucena presidenta del CNE ha venido teniendo una conducta deplorable contra los trabajadores quien desde el 2013 negó el derecho a la homologación. Los integrantes de este sindicato del CNE tenemos una solicitud de rescatar ese derecho en la Sala Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y hoy en día ese TSJ no nos ha dado una decisión al respecto”, denunció Hemrique José Cedeño, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del CNE.

Cedeño indicó que a los trabajadores los obligan a trabajar durante días que no les corresponden y que la mayoría de los empleados se han ido de la institución pública debido a las precarias condiciones como trabajan.

“Las vacaciones la dan cuando dice el patrón y no cuando le corresponde como lo dice la ley. Los trabajadores se han ido, aquí lo que hay es una desidía (…) Alrededor de nosotros existen trabajadores jubilados, familias que en verdad han entregado a la democracia un trabajo digno y que hoy en día no tienen medicinas, no tienen alimentos (…) la conducta de Tibisay Lucena y de todos los rectores es contraria a la dignidad del ser humano”, reiteró.

Lea más: PNB dispersó manifestación de trabajadores frente a la Cruz Roja

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una concentración que se llevó a cabo frente al edificio Vargas en la sede nacional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, luego de que fueran dispersados por los agentes de seguridad de la protesta que se ejercía en las afuera de la Cruz Roja.

Con respecto al aumento del salario decretado por el presidente Nicolás Maduro el lunes, Cedeño mencionó “que fue un atropello más para el trabajador”.

“El Consejo Nacional Electoral sigue viviendo un debacle, una situación crítica como todos los trabajadores de todo el país; lamentablemente estamos sufriendo una inflación que nos está golpeando en todos los niveles y el aumento decretado por el presidente de la República fue un atropello más. Es increíble que se produzca un aumento a la vez se produzca un aumento de la Unidad Tributaria, con eso automáticamente aumentan los precios de los productos de primera necesidad”, dijo.

Lea más: Trabajadores protestan en Caracas, aseguran que el Gobierno los trata como esclavos

Por su parte, Maryuri Maldonado, miembro del sindicato de los trabajadores de educación, denunció que el Gobierno “empezó la destrucción del país mediante el sistema educativo.”

“La educación lamentablemente no las tienen secuestrada. Primero se dedicó a destruir la educación, a destruir el pensum educativo; los muchachos se nos mueren en las escuelas porque sencillamente no hay un PAE que funcione y las infraestructura no funcionan porque tienen un monstruo llamado FADE que no se sabe para donde manda los reales”, resaltó.

Dijo que el contrato unitario que se firmó desde el Ministerio de Educación no benefició a nadie. “Señor Ministro usted no se enteró que se murió un niño en Barquisimeto en el pupitre de una maestra (…) ya no hay un equipo multidisciplinario para atender a los niños en caso de una emergencia; y además los antisociales están azotando las escuelas”, comentó.

“Señor Presidente si usted quiere reconstruir un país invierta en educación (…) Tenemos un Ipasme que nos lo cobran y no funciona, no los tienen secuestrado (…) señor Ministro trabaje en hacer lo que tiene que hacer”, instó.

Este 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, pero en Venezuela los empleados han decidido salir a las calles para protestar por salarios dignos y mejores condiciones laborales; además exigen respeto por parte de sus patronos.

vaya al foro

Etiquetas: CNE | Lucena | trabajadores