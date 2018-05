Trabajadores del materno-infantil Hugo Chávez protestaron por falta de insumos

Jennifer Suárez / foto: NTN24 / 2 may 2018.- Trabajadores y representantes del materno-infantil Hugo Chávez salieron este miércoles a protestar por la falta de insumos y alimentos que padece el mismo, además del pago completo del salario.

“Estamos protestando porque tenemos desde noviembre que no nos pagan nuestro sueldo como es, hay compañeros que no les han pagado el sueldo completo y personas como yo que no tenemos, ni siquiera, los cestatickets… El Hospital lo tenemos sin insumos, sin nada, no tenemos medicamentos, estamos sin comida, los padres tienen que comprar comida en la calle”, dijeron en un video publicado por el periodista multimedia, Rafael Hernández.

Los trabajadores expresaron su descontento en cuanto a la falta de pago del salario mínimo. “No podemos seguir con esto, no aguantamos más. No hacemos nada trabajando aquí ¿Cuánto vale un kilo de arroz, un kilo de carne, un kilo de verduras? Solamente en el pasaje se te va toda la quincena, por eso es que estamos protestando, porque nosotros como venezolanos tenemos que exigir nuestros derechos”, resaltó un trabajador.

“Nosotros somos profesionales de salud y necesitamos dar salud ¿Cómo nosotros lo podemos hacer si un niño se está muriendo desnutrido? Aquí en el Hospital les estamos dando a los niños y a sus padres solamente arroz porque no tenemos más nada. Los doctores quieren atender a los bebés, el problema es que no hay los insumos”, indicaron.

