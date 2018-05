Trabajadores del IVSS exigen mejores sueldos y advierten que no tolerarán amedrentamientos

ND / 2 may 2018.- Los trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se apostaron este miércoles en las puertas de la sede de este organismo ubicado en el centro de Caracas, para exigirle al ministro para la Salud, Luis López, que cumpla con el pago de los beneficios contractuales los cuales no se cancelan desde noviembre del año pasado cuando se juramentó la nueva directiva.

“No queremos pañitos de agua tibia y no estamos dispuestos a hablar con personas que no nos pueden cumplir nuestras exigencias. No vamos a continuar viviendo de promesas y quiero que sepan que no vamos a estar aguantando amedrentamiento de ningún tipo. Estamos molestos y de aquí no nos vamos a mover hasta que atiendan nuestras exigencias”, dijo Darwin Zarse, empleado del IVSS

Las exigencias por mejoras salariales se realizan tan solo un día después de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara un incremento del sueldo quedando en Bs 2.555.500.

