Tibisay Lucena: Gobiernos extranjeros no le dictan al poder electoral lo que tiene que hacer

ND / 15 may 2018.- La presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, pidió “respeto” a los países que durante estas últimas semanas han exigido la suspensión de los comicios presidenciales del 20 de mayo. “A esos gobiernos extranjeros que con su injerencia grosera llaman a que se suspenda un proceso electoral, este poder electoral les dice: no son gobiernos extranjeros de injerencia grosera y grotesca los que le dictan al poder electoral lo que tiene hacer, y se lo decimos claramente (…) Es la Constitución, las leyes y la soberanía emanada del pueblo venezolano la que el poder electoral obedece, no a esos gobiernos extranjeros que nada tienen que buscar en Venezuela, pero sí mucho que aprender de este pueblo digno y soberano”, dijo Lucena en el acto protocolar de distribución del cotillón electoral y el Plan República.

Lea también: Grupo de Lima hace último llamado a Maduro a suspender las elecciones

La máxima representante del Poder Electoral indicó que desde este martes más de 14 mil centros de votación recibirán el material electoral para la instalación y constitución de más de 34 mil mesas electorales, lo que indica la recta final de esta jornada.

“Por eso podemos decir con gran tranquilidad, y por qué no, con gran orgullo, estamos listos para garantizar el ejercicio al sufragio este domingo 20 de mayo (…) Esto es un desencadenante que garantiza que este domingo tengamos como siempre un proceso electoral tranquilo, transparente de gran civismo”” expresó.

Pidió a los electores buscar toda la información que requieran sobre candidatos, partidos políticos y ubicación en la boleta electoral para que el acto de votación el domingo sea rápido y eficiente. “Un elector bien informado es un elector responsable”, subrayó.

Recordó que restan pocos días para la culminación de la campaña electoral, por tanto, exhortó a los candidatos a exponer su punto de vista a sus seguidores y militantes para captar los votos necesarios.

De igual manera, Tibisay Lucena reiteró su petición de “respeto”, esta vez a quienes hacen un llamado a la abstención.

“A aquellos que intentan impedir este proceso electoral exigimos respeto, primero a la ley, y luego al pueblo todo de Venezuela. Deben permitir que los venezolanos decidan qué es lo que quieren hacer, no se puede desestimar el voto por medios antidemocráticos en un proceso electoral que va directamente al corazón de la democracia”.

Lucena no se despidió sin antes agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el apoyo brindado en esta jornada electoral, alianza que, según la presidenta del Poder Electoral, es “fundamental para la profundización y desarrollo de la democracia y soberanía del país, a través del voto”.

vaya al foro

Etiquetas: centros de votación | Grupo de Lima | Plan Republica | Tibisay Lucena