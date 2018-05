Subsecretario de Estado: EE.UU no reconocerá las elecciones

Oleg Kostko / foto: Reuters / 20 may 2018.- El Subsecretario de Estado de Estado Unidos John Sullivan reiteró este domingo la postura del Gobierno de Donald Trump de no reconocer las elecciones presidenciales de este domingo. Lea más: Mike Pompeo: Las elecciones falsas no cambian nada

“Estados Unidos no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales que celebra Venezuela el domingo”, expresó Sullivan en declaraciones reseñadas por la agencia Reuters.

Asimismo Sullivan adelantó que la administración de Donald Trump no ha descartado la posibilidad de aplicar sanciones que tengan como objetivo el sector petrolero de Venezuela en un corto plazo.

“Estados Unidos considera activamente aplicar sanciones petroleras sobre Venezuela y Sullivan dijo que una respuesta a la votación del domingo se discutirá en un encuentro del G20 en Buenos Aires el lunes”, agregó Sullivan en las declaraciones que le dio a dicha agencia.

Además de Sullivan otros funcionarios del Gobierno estadounidense también se han pronunciado en contra de la celebración de los comicios, entre ellos el secretario de Estado de EE.UU Mike Pompeo y la portavoz del Departamento de Estado de dicho país Heather Nauert, quienes han calificado las elecciones de este domingo como fraudulentas.

Etiquetas: Donald Trump | EE.UU | Estados Unidos | John Sullivan | Nicolás Maduro | Subsecretario de Estado | Venezuela