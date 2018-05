StopVIH: Gobierno debe unos 20 millones de dólares a la OPS y por eso no hay medicinas

Betsy Alvarado V. / 9 may 2018.- El presidente de la Organización StopVIH , Jhonatan Rodríguez, aseguró este miércoles que el Gobierno le debe a la Organización Panamericana de la Salud más de 20.000.000 de dólares, una de las razones principales por las cuales no hay medicamentos en Venezuela y está en riesgo la salud de 88.000 pacientes registrados en el programa nacional de VIH/SIDA.

“El ministro de Salud no ha firmado desde hace más de año y medio las órdenes de compra al Fondo Estratégico de Medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud porque tiene una deuda (…) El Ministerio de Salud de Venezuela le debe a la OPS más de 20.000.000 de dólares porque se trajeron los medicamentos y algunas vacunas el año pasado para abastecer a una pequeña cantidad de población y hasta que no se le pague la deuda a la OPS ellos no van a poder despacharlos y, por supuesto, el Ministerio tampoco podrá solicitarlos”, explicó.

La afirmación fue hecha durante una entrevista para el programa de Cesar Miguel Rondón, donde destacó que lo primero que piden al Gobierno es que honre la deuda con la OPS ya que, a su juicio, la situación se ha venido agudizando, alcanzando la cifra de 3.000 fallecidos por enfermedades crónicas.

“La situación se ha venido agudizando al punto que hemos llegado al nivel máximo de desabastecimiento. Hoy podemos decir con responsabilidad -sin ningún interés de generar zozobra a nadie- que la escasez de medicamentos antirretrovirales ha alcanzado un 100 por ciento y la mortalidad se ha triplicado en comparación con años anteriores. El registro de nuevas personas con VIH está creciendo, aunque no tenemos datos oficiales porque el Ministerio de Salud no los da a conocer”, expresó.

Rodríguez aclaró que aunque no tienen las cifras oficiales de los nuevos infectados “estamos en conocimiento porque lo vemos en las nuevas personas que vienen a las fundaciones, a las asociaciones civiles, al propio programa de VIH que hay 24 coordinaciones a nivel nacional”.

Resaltó que se suman nuevos enfermos con VIH pero los medicamentos no llegan ni para los que ya tienen registrados, pues asegura que hay zonas del país donde los fármacos escasean desde hace aproximadamente un años. “Estamos viviendo una emergencia humanitaria”, reiteró.

El representante de la ONG StopVIH manifestó que le martes entregaron un oficio en la oficina de la vicepresidencia de la República en la ciudad de Caracas para solicitar que se comuniquen con el presidente Nicolás Maduro y tomen las medidas correctivas.

“Para que se invierta en la salud de la población que no es nada más el VIH lo que aqueja a los venezolanos, pero nosotros en nuestra lucha por el control de la epidemia del VIH abogamos por las miles de personas que se han inscrito en el programa de tratamiento de antirretrovirales del Ministerio para la Salud”, dijo.

Finalmente comentó que por ahora algunas fundaciones como Acción Solidaria, Codevida, Stop VIH reciben medicamentos en donación de los venezolanos que están en el exterior, pero que eso solo cubre al 10 por ciento de los enfermos.

