Solórzano: Rectoras ya saben cuánto le van a adjudicar a los candidatos, esto no es votar

Betsy Alvarado V. / 20 may 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, alertó este domingo que las rectoras del Consejo Nacional Electoral ya tienen los resultados que le van a adjudicar a los aspirantes a la presidencia de la República este 20 de mayo.

“Ya la rectoras tienen los números, ya saben cuánto le van a adjudicar a los candidatos. Esto NO es votar”, advirtió la parlamentaria a través de su cuenta en la red social Twitter.

La diputada también indicó que “no es cierto que participando en esta trampa vamos a resolver los problemas de nuestro país. El resultado ya está cantado” reiteró.

“Hoy no hay elecciones en Venezuela. Por eso no hablo de abstención, hoy simplemente no caigo en la trampa de Maduro, conmigo no contará para legitimarlo 6 años más”, sentenció Solórzano.

De igual forma, la parlamentaria reprochó que el presidente Nicolás Maduro hable de “democracia” y lleve a cabo unas elecciones, pero mantienes presos políticos. “Te exigimos atención inmediata a la situación en Sebin El Helicoide”.

Un total 20.526.978 venezolanos en el país y 107.284 residenciados en el extranjero están habilitados para ejercer su derecho al voto en los 14.638 centros de votación y 34.143 mesas electorales distribuidas en todo el país. El nuevo período presidencial será del 2019 al 2025.

Los aspirantes a la presidencia de la República son el actual presidente Nicolás Maduro, el exgobernador del estado Lara y disidente chavista Henri Falcón, el también disidente chavista Reinaldo Quijada, y el expastor evangélico Javier Bertucci.

Etiquetas: 20M | candidatos | CNE | Delsa Solorzano | elecciones 2018 | Nicolás Maduro | rectoras | votar