Solórzano: Extraoficialmente hoy trasladarán a 11 presos comunes a tribunales

ND / 18 may 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, informó este viernes que es muy probable que hoy sean trasladados once presos comunes – del Helicoide- con audiencias vencidas a tribunales, esto, tras rumores y comentarios que se vienen suscitando en los alrededores de la sede del Sebin.

“Supuestamente hoy van a trasladar a once presos comunes, eso es lo que se nos dice, pero nos falta una verdad, cuándo van a entregar a los detenidos que tienen boleta de excarcelación, son 11 detenidos entre ellos cinco menores de edad, que tienen boletas de excarcelación desde hace mucho tiempo y esto no se ha ejecutado”, dijo la diputada en entrevista para Palabras más, palabras menos que transmite RCR.

Confirmó que este jueves en horas de la noche fueron trasladados 72 presos comunes a sus respectivos centros penitenciarios, sin embargo, criticó que tanto Tarek William Saab como autoridades del Sebin, no den información a los familiares.

Cuestionó la labor de Saab en este caso particular pues, según la diputada, no se ha preocupado por estar enterado de la situación de los presos del Sebin.

“Estos impactada. Este señor (Tarek W. Saab) no es un militante del derecho, él sabe que no es fiscal, porque el fiscal general de la República lo designa la Asamblea Nacional, pero más allá de eso, no concibo como alguien que se hace llamar activista de derechos humanos –de verdad- ni siquiera se haya preocupado por saber el estado real de los presos en El Helicoide. Él puede hacer algo que yo no puedo, entrar con su camioneta blindada y constatar el estado de los presos, no como nosotros que tenemos que estar desde la mañana y hasta la madrugada con los familiares, afuera, esperando noticias”, expresó.

También criticó la postura del candidato Henri Falcón sobre este caso. “No he escuchado a Falcón decir nada sobre los presos del Helicoide. Es increíble que alguien que quiere ser presidente del país no se preocupe por los problemas que atraviesa los más desposeídos. No ha dicho una palabra ese señor, me impacta que haya alguien que dice que se opone a Maduro y es incapaz de emitir una opinión sobre los presos políticos; es insólito”.

En ese sentido le recordó al candidato que puede pasar a la historia de una manera “distinta” si se retira de los comicios del domingo 20 de mayo.

“Tiene horas para decidir cómo quiere pasar a la historia, podría retirarse y pasar de una manera distinta o seguir siendo cómplice de algo que no es más que una trampa para pretender que los venezolanos legitimen a Maduro por seis años más”.

La parlamentaria pidió a los venezolanos no sentirse culpables por no votar este domingo, alegando que dicho evento no se trata de una elección.

“Se ha pretendido hacer que el pueblo se sienta mal, porque está en una disyuntiva si votar o no y que es su responsabilidad salir de esto; estas no son elecciones y cuando no hay elecciones usted no se abstiene. Aquí no hay candidatos, porque estoy segura que por quienes ustedes quisieran votar no están postulados y no lo están porque no tenemos partidos políticos”, concluyó.

Etiquetas: Delsa Solorzano | El Helicoide | presos