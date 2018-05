Solórzano: Después del 20M Maduro perderá su legitimidad ante la comunidad internacional

Betsy Alvarado V. / 11 may 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró este viernes que después de los comicios del 20 de mayo el presidente de la República, Nicolás Maduro, perderá su legitimidad de origen ante la comunidad internacional, esto por su insistencia de realizar unas elecciones que ya fueron rechazadas por la mayoría de los países del mundo.

“Hay una visión de un antes y después del régimen de Maduro, no solamente dentro sino fuera del país. De cómo se visualiza Maduro en el escenario internacional, vamos a tener un Gobierno que va a perder lo que llaman en la comunidad internacional la legitimidad de origen; porque en efecto -como dice la comunidad internacional- ese proceso electoral no será reconocido”, dijo.

La aseveración fue hecha por Solórzano durante Foro “Después del 20, ¿qué?” que se realizó en Caracas y en la cual se debatieron las acciones a tomar para darle respuesta a los ciudadanos en lo que respecta al transporte, la alimentación, las medicinas, los salarios, entre otros temas.

“Tenemos que tener claro que después del 20 de mayo Maduro seguirá usurpando el poder, porque ya el Tribunal Supremo de Justicia dio la orden de que lo destituyeran del cargo (…) Pero más allá de eso, nosotros tenemos que responderle a los ciudadanos y para eso es este foro que reúne a mujeres expertas en distintas áreas”, comentó.

En este contexto, la experta en el tema alimentario Marianella Herrera comentó que lamentablemente la situación cada día empeora más en lo que respecta a nutrición y salud porque no se han aplicado políticas públicas eficientes.

A su juicio, hay que prpararse para atender las necesidades especials de la población. “Niños entre 0 y 2 con retardo de crecimiento; es decir, el 33% de la población (…) Después del 20 de mayo nosotros tenemos que prepararnos para seguir luchando por la salud de nuestros niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y de la población en general”, expresó.

¿Por qué la abstención?

La parlametaria Delsa Solórzano dejó claro que no es abstencionista y que toda la vida a luchado por el derecho al voto, pero que para ella los comicios presidenciales del 20 de mayo no son una verdadera elección.

“Usted va a votar cuando usted elige, cuando usted tiene a todos los partidos políticos en el tarjetón, cuando tiene a unos candidatos que fueron electos en primarias, en el caso de la Unidad Democrática; cuando hay garantías, cuando a usted no le cambian el voto por una bolsa de comida. Entonces para nosotros esto no es una elección. Yo soy participacionista, lo que no soy es cómplice de un fraude, son dos cosas diferentes”, sentenció.

