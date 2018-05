Diputados y periodistas son agredidos al intentar ingresar este martes a la AN

Betsy Alvarado V. / 15 may 2018.-Diputados de la Asamblea Nacional fueron agredidos por la Guardia Nacional Bolivariana mientras intentaban hacer pasar a los periodistas, quienes por sexta vez fueron impedidos de entrar al Parlamento. Entre los diputados agredidos se encuentran Juan Andrés Mejía, Carlos Paparoni, Juan Requesens, Olivia Lozano y Winston Flores.

Los diputados salieron a buscar a los periodistas luego que el Presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Jony Rahal, propusiera crear una comisión para que los comunicadores sociales pudieran entrar y cubrir la sesión del día; sin embargo un piquete de la Guardia Nacional intentó impedir con golpes y forcejeos el acceso, entre ellos, el mediático Coronel de la GNB, Bladimir Lugo Armas.

El diputado Winston Flores, denunció que recibió un golpe en el labio inferior por parte del coronel Lugo, en el momento que intentaba resguardar a su colega parlamentaria Olivia Lozano.

Por su parte, el camarógrafo de Venevision José Rivas, sufrió Traumatismo costal y traumatismo periorbitario izquierdo cuando intentaba entrar al Palacio Federal, de igual forma, se conoció que su cámara fue destruida y el trabajador reporta que recibió patadas y golpes de funcionarios GNB.

“Cuando pasamos el coronol Lugo me agarró la cámara y me la batió contra el piso cuando fui a buscarla me dieron tres patadas en la costilla y golpes en la cara”, dijo

Un grupo de personas afectas al Gobierno gritaban a los periodistas y pedían a la GNB que no dejaran entrar a los medios de comunicación.

SNTP solicita información sobre acceso a periodistas

Más temprano, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, se reunió este martes con directivos de la Asamblea Nacional a fin de entregar un documento en el que se le solicita al Parlamento dar a “conocer las gestiones que adelantan los diputados para reestablecer el ingreso de la prensa al Palacio Federal Legislativo”.

La información fue dada a conocer por el SNTP a través de su cuenta en Twitter, y se presume que durante el encuentro, el SNTP haya facilitado información sobre los casos de los comunicadores sociales agredidos en las instalaciones del Palacio Federal por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en los últimos meses y tratar de buscar una solución al respecto.

De igual forma, se conoció que mientras se desarrollaba la reunión se le negaba el acceso a los periodista que tienen pautado cubir la sesión de este martes entre otras cosas, el embargo a Pdvsa por parte de ConocoPhillips y sobre las elecciones del 20 de mayo.

“Por 6ta vez en menos de un mes es negado el acceso a prensa nacional e internacional al Palacio Federal Legislativo. La primera vez fue el 17 de Abril. En esta ocasión obligan a los equipos de prensa a esperar en las puertas de la Iglesia de San Francisco #15May”, denunciaron.

El SNTP mencionó que intentaron entregar otra carta al Comando de la GNB en el sitio sobre la prohibición de ingreso a la prensa al Palacio Federal Legislativo, pero no fue recibida.

El pasado 9 de mayo la Comisión de medios de la Asamblea Nacional anunció que se encuentra preparando un expediente para determinar las responsabilidades administrativas y políticas de quienes impiden a los periodistas cumplir con su deber de informar, entre ellos, el el Coronel de la Guardia Nacional, Bladimir Lugo Armas, quien en reiteradas oportunidades ha desalojado a los comunicadores del Hemiciclo Legislativo.

El presidente de esta comisión, diputado Jony Rahal, manifestó que tanto Lugo como el mayor Santos, y el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Vásquez, pueden ser acusados ante instancias internacionales por vulnerar los Derechos Humanos de los periodistas así como el derecho a la información que tienen todos los venezolanos.

