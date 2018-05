Smolansky: Sesión de la OEA ayudará en la restitución de la democracia en Venezuela

Jennifer Suárez / 7 may 2018.- El dirigente opositor David Smolansky aseguró este lunes que la sesión que se celebrará el día de hoy en el Consejo Permanente de la OEA es “muy importante para la lucha de la restitución de la democracia en Venezuela”.

“Esto no se trata solamente de la los Estados Unidos, sino también de un gran esfuerzo de todos los países que integran la región, porque hoy el régimen de Nicolás Maduro representa un elemento de desestabilización y una amenaza para América Latina”, dijo.

El exalcalde de El Hatillo resaltó que hay una inmensa mayoría de los países que “rechazan el sistema autoritario que se está viviendo en Venezuela, rechazan que la gente se esté muriendo por la falta de medicinas, gente que esté muriendo por falta de comida, por la inseguridad, personas que estén injustamente presas por razones políticas y muchos otros que están en el exilio por persecución, más de eso miles de venezolanos que han migrado buscando un mejor futuro”.

“Vamos a discutir toda esta crisis en el Consejo Permanente de la OEA y más que eso”, comentó refiriéndose a las palabras que dará el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.

Smolansky contó que dirigentes opositores se reunieron con Pence hace pocas semanas en la Cumbre de Las Américas, en Lima. “Nos ha ratificado su compromiso de hacer los esfuerzos para que en Venezuela haya nuevamente una democracia y libertad”, aseveró.

También se refirió a las razones por las cuales los partidos que integran el Frente Amplio Venezuela Libre no participarán en las elecciones del 20 de mayo. “Las elecciones del 20 de mayo es una coronación que busca Maduro para consolidar un modelo que transita el totalitarismo”, por lo que mencionó las “seis razones muy claras” por las que no participaran el 20 de mayo:

Venezuela carece de un CNE imparcial.

Los candidatos que pudiesen ser presidente están presos, inhabilitados o exiliados.

La mayoría de los partidos políticos están ilegalizados

Se calcula que al menos hay un millón de venezolanos con edad para votar están en el exilio y no van a poder votar.

No hay garantía que una delegación de observadores internacionales puedan ir al país para garantizar unas elecciones transparentes.

La ilegal Asamblea Nacional Constituyente rechazada por más de 6 millones de venezolanos y además por 50 países siguen estando en vigencia y además fue la que convocó este fraude.

“Esto no se trata de una abstención pasiva, sino que se trata de una abstención activa; por ejemplo, el enorme esfuerzo que estamos haciendo en actividades como la de hoy, demostrando que la comunidad internacional está ayudando para seguir aislando y debilitando al Gobierno de Nicolás Maduro, o también las ampliaciones de las sanciones, que es una de las formas de presionar o clausurar las relaciones diplomáticas de otros países con Venezuela”, destacó el dirigente político.

Y agregó: “También vamos a retomar las protestas pacíficas y no violentas. Yo sé que esto se puede interpretar como fácil decir ir a una protesta estando desde los Estados Unidos con el miedo que hay, pero los venezolanos me conocen desde hace 10 años que yo inicié en las calles siendo un dirigente estudiantil y me vieron estando en las calles lo más de 120 días consecutivos de protestas. Nosotros debemos retomar esas protestas pacíficas y no violentas que sobran las razones para hacerlo, la falta de comida, la falta de medicinas, la falta de luz, de agua, de seguridad”.

Finalmente hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional para que “se una del lado correcto de la historia”. “Aquel capitán que llega a su casa y abre la nevera y se da cuenta que no tiene qué comer, aquel sargento que hoy amanece preocupado porque un familiar esté enfermo y no tiene como curarlo por la falta de medicinas, aquel teniente coronel que ha sido víctima de la inseguridad. Ustedes hoy están siendo sometidos por dos mil generales que son los que mantienen a Nicolás Maduro, hoy Venezuela tiene más generales que la OTAN, que es lo único que ha permitido que la dictadura se mantenga. Ustedes todavía están a tiempo de salvar su honor y salvar su dignidad y puedan restaurar el orden democrático”.

Etiquetas: Consejo Permanete OEA | crisis venezolana | David Smolansky | OEA