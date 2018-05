Secretario de la UCV: Desmejoras laborales dificultan mantener la universidad abierta

Betsy Alvarado V. / 10 may 2018.- El secretario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Amalio Belmonte, informó que actualmente “es bastante complicado mantener la universidad abierta”, pues los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales hacen que la institución se mantenga solo por el espíritu de convicción de los profesores.

“La situación es muy grave porque el Gobierno en el mes de abril hizo un decreto salarial exclusivamente para los profesores, para las universidades y no lo ha cumplido; luego en el mes de mayo hace otro decreto salarial y no nos incluye, lo cierto es que apenas ayer se hizo efectivo el primero de los aumentos que se han dicho y eso es irrisorio porque se calcula en base a un sueldo bonificado; es decir, el aumento no es sobre la totalidad de los ingresos, sino sobre la parte del ingreso real que es un 50 %”, explicó.

Durante una entrevista concedida al periodista Cesar Miguel Rondón, el representante de la UCV indicó que las irregularidades salariales se le une a las condiciones de trabajo “en este momento casi sobreviven los profesores; es decir, la universidad se mantiene porque los profesores tienen un espíritu de convicción, de identificación con la institución y de compromiso, pero los profesores están realmente disminuidos desde el punto de vista de sus condiciones económicas”.

Manifestó que actualmente es difícil mantener una estructura tecnológica de trabajo como lo exige la educación moderna. “Todo lo que rodea la actividad académica es muy precaria” dijo pues el empobrecimiento que vive la sociedad venezolana afecta a los académicos también.

Belmonte dijo que seguirán presionando hasta tanto se llegue a una solución, aunque por el momento no vea señales de un verdadero compromiso por parte de las autoridades de solventar esta problemática.

“Tenemos la responsabilidad de seguir insistiendo. La rectora Cecilia García Arocha ha solicitado reuniones con el ministro de Educación Superior y nunca se han admitido, lo cual indica que hay poca pretensión, y no somos muy optimistas al respecto”, apuntó.

