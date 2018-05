Samuel Moncada: Mike Pence cometió un crimen internacional

OIeg Kostko / foto: @CancilleríaVe / 7 may 2018.- El representante de Venezuela ante la OEA Samuel Moncada rechazó las declaraciones dadas por el vicepresidente de Estados Unidos y aseguró que éste cometió un “crimen internacional”.

“El vicepresidente de los Estados Unidos aparece acá para cometer un crimen internacional, violando patentemente la carta de esta organización y la carta de naciones unidas y la gente lo aplaude pero además dice él que lo hace en nombre de Dios”, criticó el diplomático durante una transmisión en Periscope.

“Yo quiero responderle al vicepresidente de Estados Unidos que él representa al gobierno más racista e intolerante de las ultimas décadas de este país, el gobierno más agresivo y más humillante de la región, (…) el presidente Trump se ha referido en términos extremadamente denigrantes de países miembros de esta organización”, declaró.

Sobre la lucha contra la corrupción

Previamente, Moncada descalificó las palabras de Pence en referencia a la lucha contra la corrupción y manifestó que Estados Unidos solo usa la lucha contra la corrupción cuando es conveniente a sus intereses.

“En Venezuela tenemos corruptos por montones, y yo creo que hay que meterlos presos a todos ¿pero saben también lo que pasa?, que apenas ese corrupto dice que quiere colaborar con los Estados Unidos empiezan a vivir en Washington libremente ¿por qué no dicen eso?”, mencionó.

“Combatamos a todos los corruptos y no a los que les conviene Estados Unidos cuando les conviene a Estados Unidos, ellos no son tribunal no aceptamos a Estados Unidos como tribunal ni autoridad de nada”, dijo Moncada.

Asimismo, el representante de Venezuela calificó como una “situación” la crisis migratoria venezolana. “Hay una situación migratoria que miles de venezolanos están saliendo de Venezuela por la situación económica y nosotros lo reconocemos, ¿pero sabe qué? hay 12 millones y medio de mexicanos viviendo en situación de pobreza y nadie dice nada”.

