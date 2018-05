Saab: Oficina satélite de Pdvsa provocó un desfalco mil millonario al país

ND / foto: @MinPublicoVE / 11 may 2018.- El fiscal general del Ministerio Público, Tarek William Saab, afirmó este viernes que la Oficina satélite de Pdvsa, en un lapso de cuatro años, tramitó numerosas desviaciones por compras “con sobreprecio”, ocasionando un daño patrimonial a la nación de 1.162 millones 024 mil 453 dólares. “En 52 pedidos analizados se pudo comprobar un daño patrimonial, producto del sobreprecio, de 1.162 millones 024 mil 453 dólares. Este desfalco está vinculado a distintas filiales de Pdvsa, por medio de la Oficina satélite de Pdvsa Services BV. Esta oficina se constituyó en 2009 para la realización de compras internacionales para la industria petrolera venezolana y en un lapso de cuatro años se tramitaron 23.216 compras por un monto de 11.969 millones de dólares, muchas de esas compras fueron de forma irregular para favorecer algunas empresas, produciendo un grave daño al país, producto del sobreprecio, la sobrevaloración, la compra de equipos no adecuados, compra de productos dañados, no entregados”, explicó el Fiscal en rueda de prensa.

William Saab informó además que en estos actos ilícitos se manipuló el sistema SAP para incorporar a nuevos proveedores y que no aparecieran como tales.

“Las compras internacionales se realizaron desde Venezuela simulando que se realizaban en Holanda, trasgrediendo lo contemplado en el Servicio Nacional de Contratistas y en el reglamento interno de Pdvsa”, agregó.

“Estamos hablando de 32 empresas que participaron bajo este esquema de proceso de compra viciado, destacando cuatro empresas pertenecientes a los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, procesados en EEUU por pagar más de mil millones de dólares en sobornos para obtener contratos en Pdvsa”, agregó.

En ese sentido, el Fiscal indicó que desde el Ministerio Público realizarán las formalidades correspondientes para que ambos ciudadanos estén a la orden de la justicia venezolana.

Precisó que las irregularidades estaban relacionadas con compras con sobreprecio de leche en polvo para PDVAL, vehículos y plantas eléctricas, alcanzando sobreprecio de hasta 190 %.

De igual manera, Saab indicó que el MP ha solicitado ordenes de aprehensión para las “decenas de ciudadanos” que presuntamente son cómplices de estos actos y que se encuentran en Venezuela.

Etiquetas: desfalco | Ministerio Público | Pdvsa | tarek W. Saab