Rubén Roca: De acuerdo al CNE hay muertos que todavía votan

Enrique Meléndez / especial ND / 17 may 2018.- Rubén Roca, director del Centro Popular de Formación Ciudadana (CPFC), reveló que, de acuerdo a una investigación que llevó a cabo dicho centro, el Consejo Nacional Electoral (CNE), no se ha preocupado por depurar el REP ni siquiera de casos notables como dirigentes políticos, empresariales y hasta de la farándula.

¿Qué ha investigado el CPFC en torno a la denuncia de que hay muertos, que aparecen votando en el Registro Electoral Permanente?

-En primer lugar, hicimos una auditoría que arroja resultados, sumamente, llamativos; debido al hecho de que aparecen todavía ciudadanos que ya fallecieron, en la condición de aptos para votar, y lo cual no nos parece serio, puesto que hay que respetar su memoria; ciudadanos que todos conocimos, como fue un presidente de la República, como el doctor Octavio Lepage, como Marcial Garmendia, quien fue presidente de Fedecámaras.

-Asimismo, aparecen ciudadanos ligados al PSUV, como Aníbal Chávez, hermano del presidente Hugo Chávez, como el embajador Bernardo Alvarez, como Luis Miquilena; incluso, gente ligada a la farándula, como el cantante Memo Morales; gente, en resumidas cuentas, que murió en el año 2016 y 2017, y te estoy hablando de los casos más notables; puesto que todavía queda del grueso, digamos, del simple mortal; cuyos familiares presentaron la debida carta de defunción.

-Entonces, ¿por qué el CNE no a procedido a llevar a cabo la debida depuración del REP? Esto a nosotros no nos parece serio; ya que ha habido una serie de elecciones, y los familiares de estos difuntos se han encontrado con que alguien votó por ellos; de modo que nos parece inconcebible que todavía estemos aceptando ese tipo de irregularidades-

-Esto es un llamado que nosotros le estamos haciendo al respectivo comando, de quienes hoy se han lanzado como candidatos en contraposición a Nicolás Maduro; puesto que nos parece que estos candidatos le han pasado por encima a esta irregularidad; aparte de las otras irregularidades que nosotros conocemos, como el ventajismo propagandístico; de modo que cuando usted conjuga toda esta serie de cosas, definitivamente; uno llega a la conclusión de que, no solamente estamos ante una farsa electoral, sino que es algo que va en contra de los principios democráticos, es decir, tener gente allí en el REP apta para votar.

-Como todos sabemos, si el candidato no cuenta con todo el equipo, que pueda observar y defender en las mesas electorales; pues nosotros estamos no sólo ante una farsa electoral, sino también ante un fraude.

¿A ustedes les consta que hay gente que está votando en contra de estas personas?

-Eso ha sido desde la República civil, hasta la actual. Eso ha sido todo el tiempo así. Ahora, supuestamente, como estamos ante un mecanismo nuevo; donde el oficialismo dice que estamos frente al mejor CNE, que se ha conocido en la historia; que todo lo revisa, que todo lo audita con la más alta transparencia, gracias a la presencia de todo un equipo con capacidad de llevar a cabo la depuración del REP, por ejemplo; cumpliendo, además, con la Ley del Registro Civil; ya que eso, asimismo, lo maneja el CNE, lo cual no debería ser, pero eso lo manejan ellos, ¿por qué nos conseguimos con este tipo de irregularidad en momentos en atravesamos por la era de la informática, de la tecnología?

-Sobre todo, repito, del caso de gente que fue notable; porque tuvo un liderazgo a nivel político, a nivel empresarial, a nivel de la farándula, ¿por qué no han procedido a hacer una depuración del REP con la ayuda de la tecnología?, ¿por qué se han permitido semejante gazapo, que cualquiera lo puede detectar?

Precisamente, el gobierno juega a la abstención, ¿usted no cree que esa es una forma de fomentar una especie de rechazo al voto entre la ciudadanía?

-Primero, lo de la abstención es un mito; pues de lo que se trata no es de si votas o no votas; teniendo presente que la génesis de esta farsa electoral, que tenemos hoy en día, tiene su origen en una forma fraudulenta; porque quien hace el llamado a las elecciones no es, propiamente, el CNE, sino una Asamblea Nacional Constituyente espuria, electa en una forma ilegítima.

-Así que el dilema no es si voto no voto; porque la génesis de este proceso se basa en una farsa, en un tinglado comicial, que buscó el gobierno, digamos, para lavarse el rostro; tanto a nivel nacional, como internacional. Que fue montado con un objetivo claro y preciso: intentar la legitimación de un gobierno; que de hecho está deslegitimado.

-Se trata de una írrita convocatoria; por lo tanto, no es pertinente hablar de abstención en este caso. La abstención tendría lugar, si este proceso comicial hubiera sido, legalmente, convocado por el órgano, al que le corresponde hacerlo, como es el CNE, y el tiempo.

Pero, al menos, cada candidato cuenta con un número importante de testigos, que están presentes en el acto electoral, y que se darían cuenta de que están votando por personas fallecidas. ¿No le parece?

-Los testigos y miembros de mesa son totalmente inocuos; cuando todo depende de la estructura del proceso desde el momento, en que dicho proceso se inicia, hasta que culmina, y a esto habría que añadirle que un candidato, por ejemplo, como Henri Falcón, no cuenta con la suficiente maquinaria, como para hacerle frente a un fraude electoral.

-En las últimas elecciones, a pesar de que participó la MUD con todas las maquinarias partidistas, no se contó con el número suficiente de testigos, y ahí es donde juega, digamos, la parte hamponil electoral del gobierno; de modo que en las presentes circunstancias, cuando la oposición no está participando en bloque, porque todas las instituciones democráticas de nuestra sociedad se han mostrado en contra de este proceso, te repito, un candidato como Henri Falcón no está en capacidad de hacerle frente a cualquier delito electoral de este tipo.

¿Pero hay un caudal, digamos, de delincuentes electorales, como para permitirle al candidato del oficialismo obtener el triunfo en estas elecciones, por ejemplo?

-Un gobierno tanto autoritario, como éste, no va a convocar a un proceso electoral, para perderlo. Aquí ya todo está montado. Esto es un show más; esto es poco serio, una burla; tomando en cuenta que más allá de lo electoral, la situación del gobierno en las presentes circunstancias es insostenible; sobre todo, porque no tiene respuesta ante la agenda social; ante el problema del hambre, ante el problema de la precariedad de la salud pública.

