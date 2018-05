Rondón: Empleados de la alcaldía del Libertador trabajan en condiciones “censurables”

Betsy Alvarado V. / 7 may 2018.- Los trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador de Caracas tienen más de 15 años sin renovar el contrato colectivo y las condiciones laborales son”bastante censurables”, informó este lunes la concejal de esa entidad Kadary Rondón, luego de que se hiciera viral el video de los empleados reclamándole a la Jefa de Gabinete de “Plan de Ciudad”, Jacqueline Faría, por el mal estado de la comida que reciben.

“Lo que ocurrió el viernes pasado en el video que todos vimos es el punto de ebullición de los trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador, esto en vista de que sus beneficios laborales están prácticamente en el aire producto de la crisis y bueno la corporación de servicios de la Alcaldía no aguantó más el tema de ser ignorados por las autoridades del municipio e hizo su protesta en la calle en el cual no solamente demandaban el estado de la comida, sino que a los trabajadores de la alcaldía de Caracas no se le firma contrato colectivo desde hace más de 15 años”, dijo.

La afirmación fue hecha durante una entrevista concedida al periodista Cesar Miguel Rondón, en la que detalló que actualmente “un bono escolar es de 800 bolívares -que eso no sirve ni para comprar un cuaderno-, y puedes creer que una prima para antigüedad sea de 40 bolívares, que se cubra el HCM en 250 mil bolívares que no alcanza ni siquiera para una placa de emergencia”, destacó la Concejal.

Con respecto al Clap obrero que deben recibir los trabajadores, comentó que esa bolsa de alimento la han recibido tres veces los empleados de la Alcaldía del Libertador; mientras que los del Concejo Municipal del Libertador solo una vez.

“Los trabajadores pueden decir que son revolucionarios, pero evidentemente la revolución no les ha dado resultado”, comentó.

El pasado 4 de abril los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Libertador convocaron a una protesta a las afueras de la Corporación de Servicio de la Alcaldía del municipio Libertador ubicada en Zona Rental, Caracas, donde exigían la presencia de la alcaldesa Erika Farías; sin embargo, su solicitud que fue ignorada por lo que después de una hora los recibió la Jefa de Gabinete de “Plan de Ciudad”, Jacqueline Faría.

