Ronald Balza: La dolarización no hace falta

ND / 1 may 2017.- El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, Ronald Balza, rechazó la dolarización como medida para resolver la crisis económica que atraviesa Venezuela.

“Pienso que (la dolarización) sería una medida que, en primer lugar, no hace falta. Y, en segundo lugar, sería costosa. Las posibilidades de revertir una dolarización no existen. Es muy costoso hacerlo, echar para atrás”, manifestó en entrevista para TV Venezuela.

Y agregó: “Uno de los argumentos que menos me gusta para poder favorecer la dolarización es que durante los ultimos años los venezolanos no han podido ser responsables del manejo de esas politicas (monetarias), y nunca lo serán. Es como suponer que todo lo que ha salido tan mal durante estos años, a pesar de que ha habiado gente que lo ha dicho y lo ha explicado, no tiene remedio; que los venezolanos son completamete incapaces y por eso deben eliminar hasta la posibilidad de tener una moneda”.

Para Balza “este es el único país que se declara socialista y tiene una hiperinflación”. En ese sentido, precisó que “el problema de la inflación no es del capitalismo, es de un mal uso de las políticas monetarias, políticas cambiarias y las políticas que, en nuestro caso, reprimen la producción, y eso afecta a los trabajadores”, puntualizó.

Ayer el presidente Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo integral a Bs. 2.555.500, incluyendo bonos. Según el economista y diputado José Guerra, “el nuevo salario integral en Venezuela equivale a $ 40 a la tasa de cambio Dicom y a $ 4 a la tasa paralela”.

Henri Falcón, candidato a la presidencia, tiene entre sus propuestas la dolarización de la economía. “Vemos que todos los precios están dolarizados, todos los precios, menos el salario. Y de ahí una propuesta para el debate: la dolarización del salario”, dijo durante una entrevista en Globovisión.

vaya al foro

Etiquetas: dolarización | Ronald Balza