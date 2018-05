Rodríguez Zapatero: Deseamos una jornada electoral participativa

Jesús Barreto / foto: VTV/ 18 may 2018.- El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió este viernes a la sede del Consejo Nacional Electoral desde donde reiteró insistentemente que “están dadas” las condiciones para que haya una participación importante de venezolanos en los comicios de este domingo.

“Hay muchísimo en juego en las elecciones en Venezuela. Deseamos una jornada electoral participativa. Es bueno que hable el pueblo de Venezuela, que los venezolanos se expresen”, expresó.

Rodríguez Zapatero hizo estas afirmaciones luego de participar en una reunión con los rectores del Poder Electoral, a propósito del rol de “acompañante” internacional que cumplirá en el evento electoral de este domingo, 20 de mayo.

“Luis Emilio Rondón ha dicho que las condiciones son las mismas. En 2015 vi cómo la gente salió a votar libremente, nadie me lo contó, yo no tengo duda de que los venezolanos votarán libremente el domingo, y es muy difícil que un ciudadano vote bajo amenazas” sostuvo, pese a las quejas de factores de la oposición aglutinadas en el Frente Amplio Venezuela Libre, coalición que ha sido enfática en su llamado a no participar en acto electoral por falta de garantías de confiabilidad.

“Estoy vinculado sentimentalmente”

El militante del Partido Socialista Obrero Español reveló que seguirá en su tarea como mediador del conflicto entre el Gobierno y la oposición, aún después del domingo, por lo que prevé que inmediatamente después de anunciado los resultados inicien las diligencias para instalar una mesa de diálogo “amplio”.

“Llevo tres años en cercanías con Venezuela y por supuesto seguiré con esa tarea. Estoy vinculado sentimentalmente a este país. Hay que seguir intentándolo el diálogo, sigo hablando con algunos sectores de oposición, que no avalan esto proceso, que no participan. Soy partidario de retomar un proceso amplio diálogo”, aseveró.

Además expresó que sus funciones durante la jornada del domingo estarán no pretenden el “injerecismo”: “Estamos aquí para ayudar no para hacer injerencia. Venezuela no necesita fiscales ni fiscalización, siempre observar para aportar a la democracia, aspiramos que sean unas elecciones tranquilas”.

Y confirmó que se reunirá con el aspirante presidencial Henri Falcón para ratificarle el avance y cumplimiento de los acuerdos firmados por todos los postulados que se mantienen en contienda.

“Este sábado nos reuniremos con el candidato Henri Falcón. Ya se han firmado acuerdos concretos, como la presencia de un testigo en cada centro electoral y las actividades que se desarrollarán en los colegios electorales”.

vaya al foro

Etiquetas: CNE | Presidenciales 2018 | Rodríguez Zapatero