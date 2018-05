Rodríguez: Elecciones del 20M representan la oportunidad de salir de la crisis

Jennifer Suárez / 15 may 2018.- Francisco Rodríguez, asesor del aspirante a la presidencia Henri Falcón, aseguró este martes que las elecciones del próximo 20 de mayo “representan la oportunidad para salir de la crisis”.

“Si el presidente Nicolás Maduro permanece en el poder por seis años más, el sueldo de los venezolanos va a desaparecer porque destruirá la economía”, dijo durante el programa La Entrevista por Unión Radio.

El economista prevé que si el exmandatario larense pierde los comicios, la nación pasará por un proceso muy difícil, porque “en estos momentos tenemos una caída, un declive acrecentado de la producción petrolera, además se tiene un gobierno que no ha permitido el surgimiento de otros sectores”.

Indicó que encuestadoras como Datanálisis y Consultores 21 “muestran como hay un apoyo considerable en cuanto a la propuesta de la dolarización, apoyo a utilizar el dólar como una moneda no solo para el pago de bienes sino para recibir salarios”.

“Esta propuesta cuenta con el apoyo del 60 y 70% de las personas que se han encuestado, y con un aproximado del 20% del rechazo que tiende a estar concentrado en el sector oficialista”, resaltó.

Y agregó: “Ha sido una propuesta económica de más aceptación que se ha hecho en Venezuela y creo que con ella la gente entiende que el proceso de hiperinflación se ha comido los salarios, ha destruido el valor adquisitivo de la moneda, de sus ahorros y que la propuesta de adoptar una moneda extranjera estable de manera en que las personas puedan mantener una estabilidad económica”.

¿Cómo contribuye la propuesta de la dolarización?

Rodríguez aseguró que la dolarización servirá “para parar la inflación, ya que es la única forma de que la detengamos”.

“Con esto comenzaremos a recuperar la productividad en el sector privado, en el país hay muchas empresas privadas que fueron expropiadas por el Gobierno y hoy en día producen menos que antes”.

Indicó que también se eliminará el control de cambio, ya que “estos son controles que asfixian a la economía”. “También vamos a crear un programa de auxilio financiero para Venezuela, vamos a abrir las puertas de la ayuda humanitaria, hemos conversado con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos para un paquete de ayuda financiera”, puntualizó.

“El salario de 3$ no es un salario de equilibrio para esta economía, con este salario las personas no tienen ni sentido para ir a trabajar… La razón por la que nosotros tenemos este salario es porque nosotros estamos en hiperinflación y esta es la destruye los salarios reales. El estado no puede seguir financiándose, imprimiendo dinero a lo loco”, explicó Rodríguez.

El economista insistió en que la hiperinflación “no solo destruye los salarios, sino la recaudación del propio dinero del Estado ya que, por ejemplo, en el caso de los impuestos, el monto que están cobrando hoy, el día de mañana no tendrá el mismo valor”.

“La economía venezolana bajo el Gobierno de Henri Falcón va a ser una economía abierta, sin control de cambio, sin controles que asfixien a la economía”, enfatizó.

Etiquetas: Francisco Rodríguez | La gran transformación de Venezuela | Plan de Gobierno | Presidenciales 2018