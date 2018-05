Todd Robinson: Venezuela merece elecciones abiertas y transparentes

Jennifer Suárez / 15 may 2018.- El encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, reiteró que su país, así como el Grupo de Lima y la Unión Europea, insisten en que los comicios del próximo 20 de mayo “carecen de condiciones necesarias”.

“No es solo la posición del Gobierno de los Estados Unidos, es la posición de la comunidad internacional, el Grupo de Lima, la Unión Europea, que en las condiciones que existen ahora no es una competencia igual, no es una competencia abierta, no son elecciones transparentes”, dijo.

Aseguró que es una lástima “que no están transparentes y abiertas – las condiciones electorales – porque yo creo que la sociedad venezolana merece elecciones y una competencia abierta, sin esto no es algo justo para la sociedad”.

“Lo que ha pedido la comunidad internacional son elecciones abiertas, transparentes, abierta para todos aquellos que quieran participar”, insistió.

Robinson comentó que la opción de que gane otra persona que no sea Nicolás Maduro “no creo que pase”. “Lo que hemos dicho y lo que tenemos que esperar es la decisión de los venezolanos”, expresó.

En cuanto al cese de operaciones de la empresa norteamericana Kelloggs, el encargado de negocios resaltó que “hay muchas empresas, tanto venezolanas como extranjeras que quieren operar en el país, pero no pueden”.

Durante la mañana de este martes circuló en redes sociales una circular, aparentemente proporcionada por la empresa Alimentos Kellogg S.A, en la que informa a sus empleados el cese de operaciones; el documento afirma que la empresa se ha visto forzada a tomar esta medida, sin ofrecer mayores detalles.

El documento indica además que todos los trabajadores vinculados a la compañía cuentan con el pago de sus prestaciones sociales en su cuenta nómina y de fideicomiso, tal y como lo estipula la ley.

vaya al foro

Etiquetas: Estados Unidos | Kellogs | Presidenciales 2018 | Todd Robinson