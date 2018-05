Richard Mambel: No hay aumento de pasaje autorizado

ND / foto: @primerapagina / 2 may 2018.- El secretario general de la Federación Unitaria de Transportistas (Fedutrans), Richard Mambel aclaró este miércoles que autoridades gubernamentales no han autorizado ningún aumento del pasaje de transporte, por tanto pide a los usuarios pagar únicamente lo establecido en Gaceta Oficial y Municipal. “El panorama más claro que le podemos decir a nuestros usuarios es que no hay aumento de pasaje autorizado, de manera oficial. Responsablemente le decimos a nuestros usuarios que paguen lo que está establecido tanto en gaceta oficial como en la municipal”, dijo en entrevista para Primera Página, por Globovisión.

A juicio de Mambel, un aumento en el precio del pasaje no es la solución para los transportistas, sino un cambio en el concepto del transporte.

“El asunto es más grave, hoy el tema es sobre insumos y repuestos. Desde hace más de dos años se ha generado una guerra especulativa contra los transportistas que nos ocasiona graves problemas para mantener las unidades con esos precios tan altos en los repuestos, además también nos pega el aumento exagerado y abusivo de los alimentos (…) Hay dirigentes, del lado que sea, que se han convertido en mercaderes de lo poquito que nos ha dado la Misión Transporte; han aparecido una serie de dirigentes que utilizan el chantaje a la unidad, al usuario y pretenden que con esa actitud negativa se va a solucionar el tema de transporte, eso solo se solucionará cambiando el concepto de transporte”, opinó.

El dirigente responsabilizó directamente a Fedecámaras de ser los causantes de mantener la “guerra especulativa” en los precios de repuestos e insumos para las unidades.

“Hemos ido a hablar con ellos, hemos apoyado incluso a empresarios adscritos a esta institución, pero ellos (Fedecámaras) persisten en la idea de aumentarnos los repuestos, insumos, que sabemos que son importados (…) pero no podemos enmarcarnos en esa cadena especulativa y no podemos ser nosotros los causantes de lo que está sufriendo el pueblo que es quien sufre a la hora de tener que movilizarse”.

Cuestionó la labor de otros dirigentes que de manera deliberada asumen un aumento del transporte sin consultar antes las bases.

“Son personas que se montan en los logros obtenidos por otros dirigentes, a esas personas ni las escucho. Son quienes están haciendo daño al usuario, se paran frente a un medio de comunicación a decir irresponsablemente que aumentan el pasaje. Si nos montamos en esa cadena especulativa sería una irresponsabilidad. Estos irresponsables son quienes utilizan este mecanismo para chantajear a las autoridades”, concluyó.

