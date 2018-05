Nos vamos a la calle, anuncia Richard Blanco

ND / 18 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la fracción 16 de Julio, Richard Blanco, adelantó este viernes una agenda que posiblemente incluya acciones de calle, esto de cara a los comicios del 20 de mayo e incluso, posterior a ellos. “La estrategia la daremos en el momento oportuno, pero sí habrá actividades que convocaremos por separado, María Corina Machado, Antonio Ledezma desde la diáspora, yo, por la fracción parlamentaria 16 de Julio; actividades establecidas en la Constitución que nos permite un movimiento y aprovechando además la oportunidad internacional. Son más de 45 países que se han pronunciado producto de esta ilegalidad que convoca un organismo que no tiene legitimidad para hacerlo (…) Vamos a la calle, vamos a seguir trabajando, a fortalecer el movimiento Soy Venezuela de la mano del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en contra de una persona que le ha hecho mucho daño al país”, dijo Blanco desde la Plaza Sur de Altamira.

El diputado también se pronunció sobre los hechos irregulares registrados en El Helicoide desde el jueves, así como también los acontecimientos en la Fénix, la cárcel de Barquisimeto donde está recluido su colega Gilber Caro.

“Qué extraño que a pocos días de las elecciones ocurran hechos como este, lo denuncié cunado vi la foto de Gregory (Sanabria) todo golpeado. En Fénix también hay problemas de orden público, producto de los constantes reclamos que hacen por violación a los derechos humanos. Gilber Caro está allí, es una persona que sufre patologías que deben ser atendidas, exigimos su libertad inmediata”, remató el diputado.

