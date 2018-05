Richard Blanco denunció intento de detención en El Helicoide

ND / 19 may 2018.- El diputado de la fracción 16 de Julio, Richard Blanco, denunció este sábado un intento de detención por parte de funcionarios del Sebín a las afueras de El Helicoide. Así lo recoge una nota de VIVOplay.

“Estaba hablando con los familiares de los presos políticos para ver en qué condiciones amanecieron, y en ese instance viene ya algunos vehículos del Sebín plenamente identificados con algunos motorizados… Estoy haciendo un Periscope para informar acerca de nuestra visita… y resulta ser, como estoy de espalda, no sé que ya han pasado los vehículos y empiezan a gritarme que tenga cuidado porque levantaron sus armas, apuntaron hacia mí y querían detenerme, hacerme preso. Me insultaron. Trataron de humillarme pero a mí no me humilla mucha gente y el que lo haga va a tener que enfrentarse porque tampoco soy de los que se me agua el guarapo”.

Etiquetas: Helicoide | presos políticos | Richard Blanco | Sebin