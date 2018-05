Ricardo Sucre: La abstención podría llevarnos a un conflicto civil

ND / foto: Unión Radio / 9 may 2018.- El politologo Ricardo Sucre Heredia precisó este miércoles que la estrategia de la abstención tiene como objetivo “fracturar” al oficialismo entre radicales y moderados, pero que, en Venezuela, eso podría conllevar a un conflicto civil dado el grado de antagonismo existente.

“La abstención es un derecho. En la Constitución del año 99 se ve como un derecho, no como un deber. En la Constitución del 61 votar era un deber, una obligación. Ahorita no. (Pero) la abstención, para que sea políticamente eficaz, tiene que construirse: el mensaje, propuestas, ideas; si es el voto blanco, si el voto es nulo, si son cambios en el sistema electoral…”, manifestó en La Fuerza es la Unión, que transmite RCR.

“La abstención está asociada a una estrategia que yo creo que ha seguido la oposición con mucha fuerza a partir del año 2016, que es la estrategia de la llamada fractura”, agregó.

Dicha estrategia consiste en presionar al Gobierno para que éste se quiebre entre moderados y radicales y surja una ruptura entre ellos que genere la transición. “Esta estrategia no ha funcionado en Venezuela y eso va a llevar a un conflicto civil”, sostuvo.

“En Venezuela existe un antagonismo muy grande y ese antagonismo, si no se canaliza por la vía del voto, que es la que yo pienso ha sido la vía que privilegia la sociedad venezolana para dirimir sus diferencias, eso va a terminar en un conflico civil (…) Esa estrategia no ha funcionado. No creo que vaya a funcionar ahora, a pesar de que la embajadora de Estados Unidos (Nikki Haley) lo recordó ayer, que hay que hacer más presión. Pienso que por el antagonismo que hay en Venezuela, esa lógica no va a funcionar”, puntualizó.

