Rector Rondón: El voto no debe ser coartado con “mecanismos perversos”

ND / 20 may 2018.- El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, repudió la instalación de puntos rojos cerca de los centros electorales y el escaneo del Carnet de la Patria, mecanismo que tildó de “perverso”, para supuestamente recibir un bono de parte del presidente Nicolás Maduro.

“Debo señalar, y con profunda preocupación, que en el transcurso de la mañana he estado recibiendo distintas denuncias, tanto del comando del candidato Henri Falcón como del candidato Javier Bertucci, asociadas precisamente al incumplimiento de aspectos que fueron suscritos entre los propios candidatos y que deben ser garantizados, tanto por el Consejo Nacional Electoral como por los efectivos del Plan República. Y me estoy refiriendo en particular a la disposición de puntos de la organización política referida al comando del candidato Nicolás Maduro que han estado ubicados dentro del perímetro de los 200 metros de los centros de votación, cosa que en nada contribuye con la buena marcha del proceso electoral y hacia allá va mi primer llamado”, manifestó luego de votar.

El rector del CNE instó al presidente Nicolás Maduro a que “contribuya a la buena marcha del proceso electoral y ordene, traslade de forma inmediata los centros o puntos de información de los partidos políticos que estén dentro del perímetro”.

“El voto es un ejercicio de libertad que no debe ser coartado, limitado con estos mecanismos perversos. Sin duda alguna y para evaluación de lo que ha sido la jornada a esta hora, lo que uno debe decir es que estos mecanismos perversos no pueden repetirse en proceso electoral alguno. Y no podemos los venezolanos acostumbrarnos a que este tipo de circunstancias se presenten en la marcha del proceso electoral, y más aún cuando hubo un acuerdo que estaba orientado a cumplir con este aspecto”, sostuvo.

Destacó que otra denuncia es en los estados Zulia, Aragua y Guárico “acerca de la utilización del mecanismo perverso del acompañamiento del voto asistido”, al tiempo que recordó que “quien acompañe a más de un elector es un delincuente electoral”.

Rondón hizo un llamado a los venezolanos a expresarse a través del voto. “Tenemos la oportunidad en el día de hoy los venezolanos de expresarnos frente a la difícil situación social, económica, institucional, de crisis generalizada, precisamente a través del instrumento del voto como mecanismo para dirimir nuestras diferencias y señalar y recordarles a las instituciones (…) en definitiva en quién reside la soberanía, recordar quien manda, que no es otro que precisamente cada uno de nosotros los venezolanos”, puntualizó.

Etiquetas: carnet de la patria | Luis Emilio Rondón