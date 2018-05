Rector de la UCAB: No vamos a votar pero no somos abstencionistas

ND / foto: Cortesía / 2 may 2018.- El rector de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) Jesús Virtuoso, aseguró este miércoles que pese a que no se define como abstencionista no irá a votar porque considera que no existen garantías de que la venidera elección será justa, además de que considera dicha decisión como una forma legítima de protesta.

“No vamos a votar pero somos abstencionistas; no promovemos la abstención. Creemos en la salida electoral, pero con condiciones verdaderas que permitan elegir. No podemos participar en esta farsa que busca ayudar a perpetuar al régimen en el poder”, declaró Virtuoso en la inauguración de las jornadas de Reto País realizadas en dicha casa de estudios.

El sacerdote y director de la UCAB declaró que no va a ir a votar, porque califica “que estas elecciones son injustas, no son transparentes, no son expresión de verdadera democracia. Si usted vota se está doblegando, está bajando la cabeza y diciendo que acepta cualquier regla de juego aunque no sea justa”.

Asimismo, emplazó a la ciudadanía a “construir, exigir y luchar por mejores condiciones democráticas y de vida. Lamentablemente el país se encuentra en una situación que casi nos obliga a mirar al suelo existiendo para el aquí y el ahora. Esto debemos enfrentarlo siendo capaces de soñar con ese futuro alternativo y distinto que queremos”, manifestó.

Por último, explicó que “en la UCAB estamos convocando a levantar la mirada, a ver más allá de nuestras urgencias y proyectar el país que anhelamos. Porque solo en la medida en que tengamos clara la ruta, seremos capaces de comprometernos y trabajar por ese futuro”, dijo.

