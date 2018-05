Ratti, tras reunión: Bertucci debe dejar de lado la vanidad y unirse a Henri Falcón

ND / nota de prensa / 10 may 2018.- El ex candidato presidencial Luis Alejandro Ratti criticó este miércoles en la noche a Javier Bertucci por negarse a sumarse a la campaña de Henri Falcón. Así lo dijo tras reunirse con Bertucci.

“El rechazo de Bertucci a sumar voluntades y consolidar un liderazgo unitario sólido que movilice a los venezolanos para sacar a Nicolás Maduro del poder por la vía electoral es una muestra evidente de que el pastor le hace el juego al Gobierno”.

Ratti agregó que tener un candidato opositor unitario es un “clamor del pueblo” y que Bertucci “decidió dejarse llevar por sus propias ambiciones, pese a que los estudios de opinión señalan que Henri Falcón es claramente el único candidato que puede derrotar a Maduro”.

“Cristo entregó su vida y entregó todo por la humanidad por nosotros. Cualquier cristiano debería poner al lado la soberbia, el orgullo y el ego por el futuro de los venezolanos”, sostuvo.

El excandidato considera que Falcón no solo tiene los votos, sino también tiene “un programa de gobierno viable, elaborado por un equipo de primer nivel”. Bertucci, añadió, no tiene la experiencia necesaria para liderar al país en este momento histórico y solo busca satisfacer sus propios intereses.

Además, cuestionó las intenciones del candidato del Movimiento Esperanza por el Cambio. “Yo anuncié que si había un candidato que no se sumara a la unidad iba a quedar demostrado ante Venezuela y el mundo que ese era el candidato del Gobierno para dividir”.

Por último, hizo un llamado a Bertucci a recapacitar. “Los venezolanos todavía le dan una oportunidad hasta hoy a las 4 de la tarde para que no sea parte de la creciente destrucción de Venezuela y del juego que ha mantenido con el gobierno”, concluyó.

Sin embargo – añadió – si el pastor decide continuar por el “camino de la división, el pueblo venezolano le dará una demostración de humildad el 20 de mayo, cuando salga unido a votar por la opción del verdadero cambio”.

“Henri Falcón ha demostrado ser una persona con la madurez política y la experiencia necesarias para asumir esta transición. Es increíble como la vanidad es capaz de desviar a algunos de lo que debe ser nuestro único objetivo: salvar a Venezuela”, expresó.

