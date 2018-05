Ramos Allup pide a Falcón retirarse porque “los resultados están cantados”

ND / 3 may 2018.- Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, emplazó este jueves a Henri Falcón, candidato a la presidencia de la República, a no participar en la contienda electoral, pues a su juicio, las condiciones han empeorado, y el Gobierno obtendrá el triunfo porque “los resultados electorales están cantados”.

Desde la sede de Acción Democrática, acompañado de Delsa Solórzano, Omar Barboza, Juan Requesens, y otros dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática que fijaron postura en torno a las acciones que llevará a cabo la oposición en los próximos días, Ramos Allup reiteró que su partido no apoyará a Henri Falcón, pues las condiciones electorales no solamente no están dadas, sino que empeoraron en comparación a las elecciones de alcaldes y gobernadores:

“Son dramáticas las cifras de las encuestas que señalan que más del 60% de la gente no va a ir votar. Por mil razones: algunos porque no ven elecciones competitivas, porque no ven condiciones, etcétera. Esa es la realidad. ¿Eso lo puede revertir un candidato opositor en estas condiciones? No lo puede revertir, ni siquiera con las proclamas que haga su comando de campaña diciendo que tienen apoyos apoteósicos por todas partes, cosa que no es verdad”, señaló.

Emplazó a Henri Falcón a retirarse de la contienda

“El Gobierno va a ganar y va a poner los resultados que le dé la gana y no queremos prestarnos a ese sainete. Ojalá y Henri Falcón entendiera eso. No va a ganar y va a sacar los votos que al gobierno le dé la gana. Sépanlo: El Gobierno ya ganó las elecciones”, sentenció.

Por otra parte, Ramos se refirió sobre lo que él califica como “una absurdidad” de proceso electoral, por no coincidir sus lapsos con lo establecido en la Ley:

“¿Por qué el Gobierno, de manera atípica, hace unas elecciones en mayo, cuando el próximo período comienza en febrero? (…) si el Gobierno hace elecciones en mayo y las pierde, entonces le queda de junio hasta enero ¿para qué? ¡para raspar la olla será! (…) se irán a robar los huesos de Simón Bolívar para hacer un hervido”, ironizó.

En cuanto al rechazo de la comunidad internacional a las elecciones del próximo 20 de mayo, reiteró que esa no es una decisión glandular ni caprichosa:

“¿La opinión internacional que se ha fijado en torno a este proceso es una posición medular, glandular, caprichosa? No. Eso fue producto de un análisis muy serio de la situación venezolana en lo político, económico, social, etcétera. Ahora: ¿Nosotros formamos o no formamos parte de la comunidad internacional? Nosotros formamos parte de la comunidad internacional y no iremos contra ella, que es lo que se le ha metido al gobierno en la cabeza y no de ahora, sino desde Chávez.

Finalmente, Ramos reiteró que votar o no votar no puede ser “una conducta lineal”, y que “la terquedad de Nicolás Maduro de ser presidente, aunque sea del cementerio, la vamos a pagar 30 millones de venezolanos”.

