Ramos Allup: Las comadres del CNE no pueden sancionar a quien no vote

ND / 15 may 2018.- El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, manifestó este martes que el voto es un derecho y que, por tanto, el CNE no puede sancionar a quien no acuda a votar. Agregó, además, que los resultados del próximo domingo “están cantados”.

Desde su curul en la Asamblea Nacional, Ramos Allup se refirió a las elecciones del 20 de mayo en el que Nicolás Maduro aspira a la reelección.

“¿Por qué no participar? Porque no se han dado condiciones electorales. ¿Y por qué no se han dado ninguna de esas condiciones? Porque el gobierno quiere hacer unas supuestas elecciones a su manera y a su medida. El problema no es nuestro, que viendo muy claro lo que va a acontecer, hemos tomado la decisión constitucional -porque es nuestro derecho- de no participar”, explicó, recordando que su postura no es abstencionista, pero que las condiciones electorales han desmejorado en comparación al proceso realizado en diciembre del año 2015.

Sobre las posibles sanciones del Consejo Nacional Electoral para quienes llamen a no participar en los comicios presidenciales, Ramos Allup enfatizó que constitucionalmente, el voto es un derecho subjetivo:

“Frente al chantaje de las comadres del CNE que ya están amenazando con sanciones para quien no sufrague: de acuerdo con el artículo 63 y ese fue uno de los cambios sustanciales de la Constitución del 99 respecto a la constitución del 61, la Constitución del 99 establece que el sufragio es un derecho. Es un derecho subjetivo y el derecho subjetivo por definición, es la facultad que tiene una persona para realizar o no lícitamente algo. Dicho en lenguaje coloquial: Mi derecho subjetivo yo lo utilizo si me da la gana, y si no me da la gana no lo utilizo. Cosa distinta del deber jurídico, que es una conducta que tenemos que cumplir por imperativo de la Ley”, puntualizó.

Finalmente se refirió a los opositores que participarán en la contienda electoral, recordándoles que los resultados “están cantados” y que luego no habrá liderazgo alguno que reclamar:

“Ojalá que no ignoraran que, así como cuando tú ganas por un voto lo ganas todo, cuando tú pierdes por un voto lo pierdes todo. y en ese resultado cantado no es que vas a perder por un voto, es que vas a perder una chorrera de votos de tal magnitud, porque se trata de un resultado cantado, que no van a tener explicación que dar, ni liderazgo alguno que reclamar, ni culpa ninguna que atribuir a ningún sector excepto a su propia responsabilidad por haber tomado esa decisión de participar”.

Lea más: Lucena: Está prohibido el llamado a desestimar el voto

vaya al foro

Etiquetas: Lucena | Ramos Allup | sanciones