PNB dispersó manifestación de trabajadores frente a la Cruz Roja

ND / 1 may 2018.- Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana impidieron que los trabajadores de la salud entregaran un documento este martes a las autoridades de la Cruz Roja, con el cual exigen que se unan al reclamo de abrir un canal humanitario en Venezuela. “Hoy hicimos acto de presencia para exigir que se abra el canal humanitario, estamos en una emergencia, queremos que la cruz roja alce su bandera, nuestros niños se nos están muriendo, no tenemos insumos, tampoco libertad. Fuimos atropellados por las autoridades del Estado, nos están desalojando de las calles, nosotros protestamos de manear pacífica y o nos dejan, esta es la única forma de salir de esta crisis”, denunció una trabajadora en medio de la manifestación a las cámaras de Vivo Play TV.

De igual forma el representante de la coalición sindical nacional, Carlos Salazar, se dirigió directamente al director de la Cruz Roja en el país, a quien llamó “alcahueta” por no pronunciarse en torno a la situación del país en materia de salud.

“Le pedimos a la cruz roja que intervenga para abrir el canal humanitario, vamos a solicitar que se le abra un expediente a la Cruz Roja y a su director, porque están de parte de un gobierno que mata a los venezolanos y le digo a usted, director de la Cruz Roja, es un alcahueta, renuncie a su cargo”, expresó.

La protesta fue disuelta de manera inmediata por los uniformados quienes crearon un cordón humano frente a la institución de salud para evitar que los manifestantes llegaran al sitio.

Etiquetas: ayuda humanitaria | Cruz Roja | protesta