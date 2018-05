Piñera: Chile no reconoce las elecciones venezolanas

Jennifer Suárez / 20 may 2018.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se refirió este domingo a las elecciones presidenciales que se celebran en Venezuela, donde indicó que las mismas “no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia”.

“Las elecciones en Venezuela no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia. No son elecciones limpias y legítimas y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano. Chile, como la mayoría de los países democráticos, no reconoce estas elecciones”, dijo a través de Twitter.

El día de ayer Piñera también expresó su rechazo a los comicios de este 20 de mayo. “Como puede el Presidente Maduro tener tanta sed y ambición de poder que está dispuesto a seguir causando tanto dolor y sufrimiento a su propio pueblo con tal de aferrarse al poder”, resaltó.

Cabe destacar que hoy el senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a las elecciones presidenciales para indicar que el presidente Nicolás Maduro “no engaña a nadie” con el proceso, que ya ha sido rechazado por la propia nación norteamericana, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

“El mundo está viendo esta farsa. Me uno al pueblo de Venezuela quien lucha incansablemente por la restauración de un país libre y democrático”, escribió en su cuenta de Twitter.

Etiquetas: elecciones 2018 | Presidenciales 2018 | Sebastian Piñera