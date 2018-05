Pensionados protestan en Caracas para exigir alimentos y medicinas

Jennifer Suárez / 2 may 2018.- Pensionados salieron este miércoles a las calles de Caracas a protestar para exigir la publicación de la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos.

“Vean lo que viven nuestros adultos mayores. Hoy protestan quitándose la ropa para mostrar cuántos kilos han perdido por culpa del hambre y la crisis de Maduro que les niega a nuestros abuelos el derecho a una vejez digna ¡Nuestra Venezuela no merece tanta destrucción!”, fue lo que publicó el dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles a través de su cuenta de Twitter.

En el video, uno de los pensionados que protestaban aseguró que “los abuelos venezolanos vivimos muertos de hambre”.

“Yo tengo 27 años en la calle luchando por los abuelos, y ahora soy tátara abuelo y bisabuelo y me estoy muriendo de hambre, no consigo mis medicinas, soy diabético, he recorrido no menos de 10 farmacias esta mañana y en ninguna parte consigo el medicamento que estoy buscando”, expresó.

Resaltó que la protesta es para exigir alimentos y medicinas, sin embargo “lo único que hacen es atropellarnos”.

“¡Yo me estoy muriendo de hambre! En mi casa comemos de lo poco que se consigue que ni siquiera vale la pena decirlo. De los desperdicios que conseguimos de las verduras del mercado de Coche, las cortamos y con eso estamos comiendo, aquí se vive con menos de dos dólares y eso significa que es para 30 días y en 30 días yo creo que voy a terminar como un cadáver”, sentenció.

