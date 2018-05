Pacientes y trabajadores protestan por deterioro del Hospital Vargas

Jesús Barreto / 10 may 2018.- La protesta convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud se cumplió la mañana de este jueves en varios hospitales públicos a escala nacional. En el Hospital Dr. José María Vargas, ubicado en el oeste de Caracas, a la manifestación, que inició poco después de las 10:00am, se unieron familiares y pacientes, que relataron las deficiencias del servicio en todas las áreas.

Pablo Zambrano, presidente Fetrasalud acompañó la actividad en el referido centro de salud, desde donde informó que la acción fue acatada en la mayoría de los hospitales públicos del país, también reveló una posible agudización del conflicto, que será decidida por el gremio en una asamblea con representantes sindicales, empleados y obreros de todo el nacional.

“Nosotros vamos a llegar hasta el final, incluso puedo anunciarle al país que posterior a esta acción, que está en la mayoría de los estados y que mañana seguirán, vamos a hacer un encuentro nacional de trabajadores de la salud para tomar una decisión. No vamos a seguir permitiendo que se nos mueran los pacientes en los centros de salud”, manifestó.

Nusvia Cárdenas, enfermera del Hospital Vargas expresó su descontentó por la forma en la que el gobierno ha asumido el gran éxodo de personal médico y de enfermeras, producto de las precarias condiciones de trabajo.

“El gobierno tiene que saber que el poco personal que queda vamos a tener que hacer una renuncia masiva. Renunciamos todos y que ellos pongan a su personal sin conocimiento “, sentenció.

Los pacientes y sus familiares denunciaron las carencias que han reducido la capacidad de atención al mínimo en todos los centros de salud públicos. Una pariente de un internado en el Hospital Pérez Carreño narró las vicisitudes que tenido que enfrentar por la falta de insumos.

“Me vine al hospital Vargas para ver si me podían ayudar a trasladarlo a mi familiar para acá. Le pido a Nicolás Maduro que recorra él mismo los hospitales y vea lo que estamos viviendo, que no se ponga a estarle creyendo al ministro de Salud, que le dice que están abastecidos los hospitales, no están abastecidos”, señaló.

Otra de las familiares de un hospitalizado expuso que en el Vargas no hay sangre disponible, por lo que para optar por una trasfusión deben comprarla en un mercado paralelo en la que las unidades de las cantidades más pequeñas pueden ser ofrecidas en hasta 17.000.000 de bolívares.

