Pacientes renales en Cojedes cierran vías por falta de insumos para diálisis

Betsy Alvarado V. / 3 may 2018.- Los pacientes renales del Centro Nefrológico Cojedes cerraron este jueves las vías en la ciudad de San Carlos para llamar la atención de las autoridades ante la falta de insumos para diálisis, pues aseguran que más de 150 personas están en peligro de perder la vida.

Douglas Ochoa, vocero de los enfermos renales dijo a Las Noticias de Cojeges, que no cuentan con líneas, que son las que llevan la sangre de su cuerpo a las máquinas, solución, gasa, adhesivo y alcohol entre otros insumos. Mencionó que deben comprar todos los insumos para dializarse.

“En ninguna de las dependencias del Seguro Social ni siquiera atienden el teléfono para darle respuesta a la gente sobre la grave situación que estamos viviendo y aquí estamos a la espera de que el Gobierno nacional, el gobierno regional y el municipal tomen cartas en el asunto y nos den respuesta urgentemente porque vamos a empezar a pagar con nuestras vidas y eso es lo que no queremos”, dijo uno de los afectados.

Indicó que las máquinas de diálisis son el instrumento que les permite alargar los años de vida para los pacientes que han decidido no dejarse vencer por la enfermedad.

“Necesitamos realmente los dializadores y las líneas porque sin eso nosotros no nos podemos dializar, los dializadores son los filtros que tiene la máquina y no llegaron, de manera tal que nuestra lucha continúa, nosotros no podemos permitir que nos sigan minimizando que nos sigan vulnerando nuestros derechos porque ya estamos cansados de eso”, dijo otra de las afectadas.

Al sitio se presentó Corina Lago, Defensora del Pueblo del estado Cojedes, quien les informó que se comunicó directamente con la autoridad única de Salud en la entidad, Yenni Cepeda, para informarle el problema que presentan los enfermos renales. Aseguró que espera que se solucione parte las exigencias de los enfermos renales.

Recientemente se llevó a cabo en la OEA en sesión permanente sobre la crisis de salud que atraviesa Venezuela en la cual participaron como expertos el médico infectólogo, Julio Castro, junto a la ONG Caritas Venezuela, pese al supuesto intento del Gobierno venezolano de dilatar la actuvidad.

Etiquetas: Cojedes | dialisis | pacientes renales | protestas