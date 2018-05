Difícil disyuntiva

Escuchamos a Luis Pedro España en un excelente evento de Fedecamaras-radio bajo el titulo de Voces de la Economía, disertar sobre la coyuntura política y los resultados electorales después del 20M. Que difícil panorama el que se avecina y que duro para los demócratas encontrarse en el medio de la disyuntiva sobre que hacer para salir de esta tremenda crisis y del gobierno responsable de toda esta tragedia. Una vez mas el dilema de votar divide a los verdaderos demócratas. Los argumentos son contundentes para no votar . El origen de la convocatoria, los tiempos, los candidatos etc. Los otros argumentos a favor son emocionalmente correctos, no hay que dejar espacios, se puede derrotar fácilmente al gobierno, el 80 % del país es opositor. Si la unidad no vota a Maduro lo proclaman y de allí cualquier cosa es posible en este país dislocado.

Me preguntaba en noviembre en víspera de las elecciones a Alcalde, ¿ cuál es la vía apropiada en esta oportunidad, ante un arbitro injusto y un contendor abusivo? ¿Bajar la Santamaría o seguir luchando? Me respondí, hay que seguir el camino, es difícil e injusto. Afirmaba que valía la pena recorrerlo si el objetivo era una mejor Venezuela. Mi contradicción en este momento a diferencia del anterior, es que buscábamos la unidad en propósito y estrategia. Decía que el voto aunque lo arrebaten, es la muestra para la siques del usurpador de que no son la mayoría y por ello gobiernan sin el alma del pueblo que ya nos los quiere y que reconocen que su modelo fracaso. Estimados lectores, la dinámica de la política aturde. Estamos a tres semanas de una elección u otro fraude. Si la oposición en su mayoría no vota gana Maduro, si votas te hacen un fraude. Como decía España ,lo que evaluamos no contempla que puede pasar dentro del caja negra. Tampoco contempla la angustia que produce no votar o hacerlo para que al final no puedas elegir. ¿Cómo la ve amigo leedor?

vaya al foro

Etiquetas: Oscar Hernández Bernalette