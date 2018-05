Oscar Arias: Elecciones del 20 de mayo no tendrán validez alguna

ND / nota de prensa / 5 may 2018.- El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, envió este sábado un mensaje a los venezolanos, asegurando que “las elecciones del próximo 20 de mayo no tendrán validez alguna”. Así lo dijo luego de reunirse con Antonio Ledezma en Santiago de Chile.

“Al pueblo venezolano quiero decirle que ante las próximas elecciones que se avecinan en ese país, tengan muy presente que Venezuela vive una crisis económica, social y política sin precedentes en la historia, y consecuentemente, todos sabemos que esas elecciones serán una farsa, y por ser una farsa, la comunidad internacional tiene que entender muy bien que el gobierno que emane de las urnas electorales no tendrá ninguna validez. Por lo tanto, hago una exhortación a los países de todo el orbe para que sea desconocido el resultado de esas elecciones, y que se tenga muy en claro que el gobierno que de allí surja, no es legítimo. Por lo demás, al pueblo venezolano que continúe luchando con la valentía y el honor con que lo ha hecho hasta ahora. Les deseo lo mejor a todos los venezolanos”.

Oscar Arias obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1987 por sus esfuerzos que condujeron al Acuerdo firmado en Guatemala el 7 de agosto de ese año, y en dos ocasiones estuvo al frente de la Presidencia de la República de Costa Rica.

vaya al foro

Etiquetas: Ledezma | Óscar Arias | Presidenciales 2018