Omar Ávila: Dirección de la MUD es igual o peor que el Gobierno

ND / foto: @primerapagina / 4 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, consideró este viernes que la dirección política de la Unidad Democrática está “divorciada” de la realidad del país y por eso hoy existen varios dirigentes sumándose a la candidatura de Henri Falcón. “Lo hemos venido diciendo, esta dirección política es igual o peor que el Gobierno y no está entendiendo al venezolano (…)Si no toamos en las próximas horas una decisión unitaria para poder tener la fuerza necesaria y avanzar, vamos a tener a un Nicolás Maduro coronado, pero además, vamos a tener a partir del 21 de mayo más sanciones, aislamiento y eso quien lo sufre es el venezolano, ese 89 % que hoy no está comiendo, ante eso hemos visto como dirigentes se han sumado a la campaña de Henri Falcón, porque ve en la propia elección una oportunidad, incluso, para tener algo de dinero”, dijo el parlamentario en entrevista para Primera Página por Globovisión.



Ávila aplaudió la postura de Henrique Capriles de exhortar al debate político entre los factores políticos que integran la MUD, a juicio del parlamentario, “es momento que exista unidad entre todos los factores. Es suicida ese ataque hay entre quienes quieren votar y quienes no; hoy tenemos tantas razones para votar como para abstenernos, la pregunta es ¿Cuál es el plan después del 20 de mayo? Y que no nos pase como hace un año con la Asamblea Nacional Constituyente que, aun y cuando alertamos que es ilegal y nadie la reconoce, esa Asamblea está ahí y es quien está marcando la política de este país”, acotó.

Reitera que después del proceso electoral, si previo no se toma una decisión en conjunto de los factores de oposición, “tendremos a un pueblo desesperanzado, desmovilizado y con la gravedad que Maduro esté seis años más”.

Omar Ávila indicó que ha hecho las diligencias pertinentes para plantear el debate a lo interno de la MUD, sin embargo, no ha recibido respuesta.

“No puede seguir un divorcio entre quienes nos oponemos a este Gobierno”, sostuvo.

Pidió a los políticos no dejarse llevar por “el 2.0”, “esa no es la realidad ni la mayoría del país”, concluyó.

