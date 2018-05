Oblitas: Exigimos respeto para el sistema electoral venezolano

Oleg Kostko / 8 may 2018.- La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral Sandra Oblitas rechazó este martes los pronunciamientos de otros países encabezados por Estados Unidos contra el sistema electoral venezolano al tiempo en que exigió “respeto” al mismo.

“Los asuntos internos de Venezuela lo resuelven los venezolanos (…) Venezuela tiene en su sistema electoral las fortalezas que no tiene otros modelos electorales, pero nosotros no los cuestionamos son sus dinámicas políticas, nosotros somos respetuosos ahora también Venezuela exige el respeto que le corresponde a su sistema electoral”, aseguró Oblitas en una entrevista difundida en VTV reseñada por Unión Radio.

Previamente, Oblitas dijo que le causaba suspicacia que el pronunciamiento de Estados Unidos en la OEA se diera luego del simulacro electoral del domingo. “Lo que a mí me llama la atención es que un pronunciamiento de esa naturaleza se haga un día después de una demostración de participación (…) ese tipo de pretensiones injerencistas de deponer el estado venezolano tutelado por unos intereses que no se corresponden exactamente con los intereses de la República (…) siempre han quedado y no tengo duda de que así será por la convicción democrática del pueblo venezolano”.

Oblitas defendió el Sistema electoral venezolano y aseguró que ningún otro sistema en la región tiene tantas garantías. “En Venezuela el sistema de garantía electorales que se le ha dado el pueblo de Venezuela todo le permite exhibir altísimos índices de participación, le permite exhibir resultados electorales de forma inmediata (…) para este evento ese sistema de garantías se ha consolidado además (…) y se ha refrendado por las firmas del acuerdo que establecieron los candidatos que postularon sus nombres y que están en la contienda electoral”.

