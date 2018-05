Niegan acceso a cónsul colombiano a El Helicoide

Jennifer Suárez / 18 may 2018.- El cónsul de Colombia, Juan Carlos Pérez, denunció este viernes que se le negó el acceso al Sebin, en El Helicoide, luego de haber estado varias horas a las afueras del recinto penitenciario.

“Hay ciudadanos colombianos detenidos aquí en El Helicoide y sin embargo no me permitieron el acceso, estuve tres horas esperando a que me permitieran el ingreso al centro penitenciario y no me lo permitieron”, dijo desde las afueras del lugar.

El cónsul indicó que, luego de que se le negara el acceso al lugar, se dirigirá al Consulado para enviar una nota a la cancillería explicando la situación. “Aquí hay 10 ciudadanos colombianos detenidos”.

En horas de la mañana el encargado de Negocios de Estados Unidos, Todd Robinson, reveló que además de Joshua Holt -acusado de ser el jefe de espionaje norteamericano en Venezuela- están otros ciudadanos norteamericanos en la sede del Sebin en El Helicoide, por lo que exigen a las autoridades venezolanas información oportuna sobre el estatus de estos privados de libertad.

“Las autoridades hasta el Presidente de la República tienen la responsabilidad de la seguridad de los presos nacionales y extranjeros y también tienen la responsabilidad de ofrecer información sobre el estatus de ellos y hasta anoche no estaban cumpliendo con eso y es algo serio. Ellos tomaron control de Joshua Hult y de otros norteamericanos en su sistema penitenciario y hubo disturbios en el sistema y nadie sabía nada, pero ahora sí, ahora tenemos alguna información”, dijo.

vaya al foro

Etiquetas: Colombia | Consulado colombiano | El Helicoide | Sebin