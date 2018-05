Banalizar el mal

Como percibir la verdad, en medio del dolor, encontrar la bondad, cuando mueres de hambre… o descubrir la belleza si estas encerrado… en la tumba del helicoide. Pareciera que la paz, la alegría, la esperanza emigraron de Venezuela; en este país sin comida, sin medicinas, sin trabajo, sin derechos ni libertad… el venezolano se esfuerza por vivir… por conservar la fe.

Sumergidos en un mar de mentiras, sufrimos, convivimos con el mal. Nos roza cuando muere un niño por desnutrición; lo sientes en carne viva, cuando recorres abastos, farmacias o gasolineras y regresas con las manos vacías.

El mal lo vemos en los cuerpos desnutridos, en las lágrimas de las madres, en las aulas vacías. En las siluetas lánguidas de un venezolano que cruza la frontera, un niño de cada mano y un morral en la espalda.

El país se muere frente a la indiferencia chavista, carece de todo, Maduro miente… al pueblo y al mundo; niega la realidad… su fracaso… o probablemente su victoria.

Todo estaba calculado, debía funcionar como en Cuba. Una población pendiente de sobrevivir, le falta tiempo para luchar por su libertad.

Para dominar nuestro espíritu rebelde, banalizaron el mal. Corrupción, indecencia, violencia, lo necesario para que todos comprendieran, que no existían límites para hacer daño.

El “suspendido” baila grotescamente con Cilia… ante las cámaras, prefiere imágenes y no palabras, carece de explicaciones creíbles; su rostro apenas disimula la miseria humana. Como explicar que el pueblo muere de hambre, mientras los chavistas risueños engordan sus cuentas millonarias.

No puede justificar la ruina de PDVSA, ni la destrucción de la producción nacional. Ignora cómo solucionar la crisis… y se le nota.

Tiene poca formación, no posee visión de Estado; solo es capaz de ejecutar las instrucciones Castristas. No le pidan que hilvane una explicación… no puede, no posee instrumentos intelectuales.

A menudo equivoca las palabras; su escaso vocabulario es propio del que no maneja la abstracción, los conceptos. Con él todo es un cuento, ya que el mundo de las ideas, le es extraño.

Sustituye argumentos con insultos y burla; la crisis la disimula con mentiras, amenazas, persecución y atropello, los instrumentos que conoce. Recordemos que Maduro se “empolló” en la Habana… en la escuela de cuadros “Julio Antonio Mella”.

Percibimos que su risa burlona y las afirmaciones cínicas, están dirigidas a su “banda de funcionarios”. Son instrucciones, sus huestes deben copiar esa actitud y evitar expresarse; en Cuba están conscientes, que cualquier “gracia” que intenten declarar, se convertirá irremediablemente en morisqueta.

Compiten declarando la mayor atrocidad, el mal no solo desprecia al individuo, sino que se enorgullece de hacerlo público. El régimen sigue creyendo en la teoría del pan y circo… nos menosprecian y confían, en que el terror termine por aplastar el espíritu libertario.

La falsa campaña electoral hace patente su ineficacia, repitiendo promesas sobre lo que no ha realizado, copia las de Chávez hace 20 años. Su cara refleja que se escucha a sí mismo, para corroborar si recita correctamente lo que le escribieron, no vaya a ser que de nuevo confunda panes con penes.

Corremos nuevos riesgos, sabemos que, lo que combina mejor con la ignorancia es el error…, con el que se explica la violencia, para mantener el poder. Parafraseamos a Machado afirmamos que, en el chavismo, de cada diez cabezas una piensa y nueve embisten.

Instalaron un sistema político-social opresor. Que martiriza al pueblo física, psíquica y espiritualmente. El ciudadano parece un sonámbulo, cuando la indignación lo hace reaccionar, se encuentra frente a si, los fríos ojos de su verdugo.

Un flagelo sin piedad, cobarde, que dispara contra su pueblo, se siente fuerte porque cuenta con soldados y policías dispuestos a matar. Los de arriba por que defienden su porcentaje en los negocios bolivarianos… los de abajo por los mendrugos que reciben y la permisividad que cuentan, para organizar sus propias bandas de barrio.

Ignorantes del bien y del mal, como los definió Cicerón, dejan tras de sí una estela de dolor y destrucción.

El mal se viste de rojo y da mítines, se viste de verde y voltea las armas contra su pueblo; se sienta en el CNE y falsifica resultados; usa toga, viola la Constitución y condena inocentes.

Los pocos recursos que quedan, se utilizan para comprar votos y fabricar comparsas electorales… activando la práctica de una sociedad dependiente de limosnas. Esto es “dando y dando”, ustedes me entregan su libertad y yo les doy 500 calorías diarias… para que no mueran.

El mal no es nuestro, es producto de una decisión política, fraguada en el Foro de Sao Paolo y monitoreada por los Castro. Se extendió en el país, porque llegó al poder y se apoderó de las instituciones. Desde allí se hizo sentir y pagamos las consecuencias.

De Chávez hacia abajo se seleccionó lo peor de Venezuela. Dispuestos a arrasar con todo y a defender a sangre y fuego, el proyecto que le robó todo al venezolano.

El gobierno volvió la violencia algo trivial. Poco importa que estemos en manos de la delincuencia y los colectivos; ni el desfalco a la Nación y las cuentas chavistas, multimillonarias en dólares.

Tampoco es importante, que los hospitales carezcan de recursos, médicos y tratamientos; ni que miles de compatriotas huyan despavoridos de su tierra, a causa de la miseria. Que la inflación destruya la economía del país y que ocho mil industrias, hayan cerrado.

Lo único que importa al régimen es el poder, para que los Chávez; Maduro, Cilia y sus sobrinos; Diodado y su prole; los Rodríguez… puedan seguir chupando de esta tierra.

Da para todos, los terroristas toman su parte, Cuba, China y Rusia la suya. La Fuerzas armadas se reparten: contrabando, comisiones y los mercados internacionales de droga.

Las divisas que se niegan al pueblo, se encuentran en manos del Tribunal Supremo, del CNE y de la ilegitima Asamblea Constituyente. Necesitan recursos para “aceitar” las manos, que siguen levantándose a su favor.

Maduro recorre el país con su simulacro, repite slogans… que digan pues que Chávez era eterno… hasta que se murió. Prometió quedarse hasta el 2021 y no pasó del 2013. En ese momento ya no gobernaba, ni siquiera estamos seguros que estaba vivo… otros habían decidido por él.

La vida de los hombres tiene un principio y un fin, como está escrito… la salida de Maduro será distinta, enfrentará la ira popular… saldrá corriendo. Con suerte estará asignado en una playa… hablando solo.

No se arrepentirá de nada, porque cumplió exactamente las instrucciones para lo que fue puesto… pero sentirá el desprecio… como un muerto entre los vivos. Vegetará el resto de su existencia, con el sentimiento real de haber vivido para nada.

