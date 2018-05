Codevida a El Nacional: IVSS y Ministerio de Salud retienen inmunosupresores

Oleg Kostko / foto: El Nacional / 8 may 2018.- El presidente de Codevida Francisco Valencia denunció que desde el 16 de marzo el IVSS y el Ministerio de Salud supuestamente estarían reteniendo cargamentos de fármacos inmunosupresores que llegaron al país en esa fecha.

Valencia hace mención a informaciones de prensa difundidas por la Organización Panamericana de la salud donde anunciaban el arribo a Venezuela de “24.900 tabletas de tracrólimus, 300 mil tabletas de micofenolato mofetilo y 147.500 tabletas de ciclosporina”, medicamentos requeridos por pacientes con órganos trasplantados.

“Lo grave es que (…) no se conoce el paradero de los medicamentos. Dado que no se tenía información sobre la razón por la que no habían sido distribuidos, se solicitó una reunión con el representante de la OPS en Venezuela, José Moya, en la que se planteó la situación irregular”, detalló Valencia.

De acuerdo al activista “Moya mostró extrañeza y se comprometió a averiguar para dar con la causa del problema. Al día siguiente del encuentro, mandó un mensaje en el que decía que había hablado con el viceministro de Redes de Salud Colectivas, Yassin Alemán, a quien manifestó la denuncia. Moya aseguró que el funcionario dijo que los fármacos se habían encontrado en el depósito de La Yaguara (…). Eso fue hace un mes y todavía no se han distribuido”, denunció

