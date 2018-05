Mujica: Para derrotar a Maduro hay que votar por Falcón

Jesús Barreto / foto: Globovisión / 15 may 2018.- El secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, insistió en que Henri Falcón tiene posibilidades de lograr la victoria en los venideros comicios presidenciales, afirmación que dirigió especialmente a quienes tienen dudas sobre participar en el proceso, cuyos resultados no serán reconocidos por buena parte de la comunidad internacional.

“Los ciudadanos venezolanos que no están decididos a votar tienen que entender que para derrotar a Maduro hay que votar por Falcón. Hay una posibilidad que no se puede perder, la posibilidad de derrotarlo está ahí y no se puede desaprovechar, todas las encuestas señalan que Maduro tienen entre 70% y 80% de rechazo”, argumentó.

Mujica reconoció los vicios y obstáculos que han afectado el desarrollo de la campaña electoral y que han reducido su eficiencia, en función de conquistar el desestimulado voto opositor, sin embargo resaltó como un logro el posicionamiento de Falcón como contendor de Nicolás Maduro, candidato a la reelección.

“Esta ha sido una campaña muy difícil, corta, llena de desequilibrios y de situaciones difíciles de manejar, ciertamente no ha tenido la eficiencia que todos esperamos, pero ha logrado posicionar a un contendor. Falcón es el contender con chance, ese es el logro principal”, expuso.

Durante su intervención como invitado en el programa Vladimir a la 1, emitido por Globovisión, el diligente político desacreditó los ataques que desde las redes sociales se han proferido contra figuras del acontecer nacional que han llamado a ejercer el derecho al sufragio: “Esa es una operación que tiene como propósito dividirnos”.

Además calificó de “aventurados” los pronunciamientos que han expresado los países miembros del Grupo de Lima y la Unión Europea contra el actual proceso electoral, luego de que manifestaran que desconocerán cualquier resultado.

“Ni los gobiernos ni la comunidad internacional debieron aventurarse a hacer una afirmación como esa. No se puede anticipar algo que todavía no se conoce. ¿Si Falcón gana cuál es la razón para que la comunidad internacional no lo reconozca? El llamado tiene que ser a votar, a participar a derrotar a Maduro”, reiteró.

Respecto a la probabilidad de un resultado adverso señaló que será asumido: “Ese día no se acaba el mundo y ese día hay que seguir la política”.

Etiquetas: candidatura Henri Falcón | Maduro | Presidenciales 2018