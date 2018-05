MUD reitera llamado a no participar en la “farsa” del 20M

Jesús Barreto / foto: @TVVnoticias / 17 may 2018.- Los partidos políticos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática ratificaron este jueves su decisión de no participar en el proceso electoral de este domingo 20 de mayo, evento que Juan Pablo Guanipa, vocero de la alianza opositora, tachó de “farsa”.

“El 20 de mayo no hay elecciones en Venezuela, hay una farsa, hay una trampa, hay una estafa, hay una mojiganga que está dirigida para decirle al mundo que sin votos Maduro sigue siendo presidente de la República”, señaló.

Desestimó los argumentos de los aspirantes que se mantienen en la contienda para impedir la reelección de Nicolás Maduro e invitó a los venezolanos a evitar participar, pues, desde su perspectiva “no hay forma de que con estas condiciones electorales se produzca un cambio en Venezuela, todo está orquestado en una impresionante farsa para que Maduro se mantenga en el poder sin apoyo popular, no seamos partícipes de la farsa”.

Guanipa acusó a Tibisay Lucena de tener listos los resultados, esto debido a la falta de garantías electorales: “El acta de escrutinio ya está hecha, eso es inaceptable, los números que dirá Tibisay Lucena serán números abultados, la Unidad ratifica su invitación al pueblo a no asistir a esa farsa organizada por la dictadura”

“Ya se sabe cuánto sacará cada uno de los participantes en la farsa electoral, por eso la Unidad Democrática ratifica su posición de no avalar el fraude del 20 de mayo, la Unidad no reconoce el evento que realizará el gobierno unido al PSUV y al CNE”, agregó el que fuera gobernador electo del estado Zulia, triunfo que le fue arrebatado tras su negativa de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, instancia que ha convocado los últimos dos eventos electorales en el país.

Presión internacional

El dirigente político aseguró que a partir de que sean anunciados los resultados del domingo iniciará una nueva fase de mayor presión nacional e internacional que tiene como objetivo lograr la realización de unas “verdaderas” elecciones en Venezuela.

“El 20 de mayo se inicia la intensificación de un esfuerzo nacional e internacional, para ejercer mecanismos de presión que permitan que este mismo año podamos contar realmente con elecciones en Venezuela. Todo está convirtiéndose en una tormenta que nos va ayudar a que el país salga de esta situación, le digo al pueblo que no caiga en la estrategia divisionista del gobierno”, indicó.

Exhortó a los candidatos presidenciales Henri Falcón y Javier Bertucci a que declinen de su postulación y recordó que Falcón, quien hasta abril formaba parte de la MUD, no fue elegido como candidato opositor por consenso.

“Llamamos a Henri Falcón, llamamos al señor Bertucci, ustedes le están haciendo el juego a Nicolás Maduro, este es un momento de definiciones, este es el momento de la patria y no de intereses personales. Henri Falcón no fue elegido candidato de la oposición, no fue elegido por consenso ni ganó primarias, debería asumir su responsabilidad”, espetó.

Solidarios con presos de El Helicoide

En el encuentro con los medios Guanipa informó que se dirigirían a la sede de El Helicoide, centro de reclusión del Sebin donde desde la mañana de este miércoles se produjo una “toma pacifica” en protesta por supuestas torturas y tratos vejatorios que han recibido alrededor de 400 detenidos, entre presos políticos y comunes.

“Al salir de esta rueda de prensa la Unidad Democrática se dirige al Helicoide para acompañar a los presos políticos y presos comunes que están haciendo una lista de exigencias mínimas para estar allí, pero lo más importante es que ellos puedan salir en libertad. Las vidas de los presos están en peligro, somos solidarios con ellos y con sus familiares”, acotó.

Etiquetas: MUD | Presidenciales 2018