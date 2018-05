Mini entrevista a Bony Pertiñez: Mi deber es invitar a todos a votar

Enrique Meléndez / 13 may 2018.- Bony Pertiñez, esposa del comisario Iván Simonovis, declaró en exclusiva para Noticiero Digital este domingo 13 de mayo tras una rueda de prensa en la que anunció su decisión de votar y de hacerlo por Henri Falcón.

¿Por qué decidió darle el apoyo a Henri Falcón, una fórmula que no parece ganadora en este momento?

-Porque, realmente, es la única alternativa con contenido en su discurso. Pienso que la única manera de hacer algo por mi país es votar y defender el voto. Yo pensaba no votar en un principio; pero luego de escuchar las partes, el contenido de su discurso, me hizo ver que la verdadera arma en contra del régimen de Nicolás Maduro es votar, y no sólo votar, sino también defender el voto.

¿Usted no cree que esa es una forma de nadar contra la corriente de la opinión pública nacional e internacional que impugna este proceso electoral?

-Yo creo que mi deber ciudadano es también invitar a quienes piensan no votar que lo revalúen; que sientan que mejor ante la opción, que ofrecen algunos factores de la oposición de quedarse en la casa, sin hacer nada, siento que Henri Falcón está ofreciendo una propuesta que hay que analizar.

-Yo lo hice, y me convencí, y aquí estoy con él, invitando a la ciudadanía a sufragar el próximo 20 de mayo; siendo, en ese sentido, consecuente con mis valores y principios.

¿Pero qué respuesta tiene Henri Falcón, ante la postura de la abstención, si es que llega a perder las elecciones?

-Eso habría que preguntárselo a Henri Falcón. Yo veo los escenarios, y creo que mi próximo paso es votar, y el siguiente es defender el voto. No veo otra estrategia clara por parte de otros factores de la oposición, y, bueno, ese es mi deber ciudadano. Siempre lo he hecho, y lo seguiré haciendo.

-En el año 2005, cuando mi esposo, el comisario Iván Simonovis, procesado por los hechos del año 2001, fue candidato a diputado, la dirigencia política decidió no participar en las elecciones parlamentarias. Creo que se cometió el gran error de llamar a la abstención con los resultados negativos que todos conocemos.

