Milos Alcalay: Maduro renuncia o habrá una implosión

ND / foto: @primerapagina / 9 may 2018.- El internacionalista y exembajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, secundó este miércoles las palabras de la embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, de que ya es momento de que el presidente Nicolás Maduro renuncie o, de lo contrario, a su parecer, habrá una implosión en el país. “En América Latina nunca se había dado una postura tan fuerte. Hay una preocupación generalizada por ese éxodo masivo, que ha tenido efectos de apoyo muy grande. Es evidente que es un problema, porque esta ola de emigración incluye hasta gente pobre, desesperada, sin dinero, en busca de medicinas; esto ha generado problemas serios en las poblaciones respectivas (…) Los venezolanos no tenemos por qué ser carga para nuestros vecinos, el presidente Maduro debe renunciar o pronto habrá una implosión. Cada vez hay más seguidores del chavismo que ven que este Gobierno no puede continuar”, opinó Alcalay en entrevista para Primera Página, por Globovisión.



El Internacionalista fue consultado sobre la actitud que ha tomado el actual embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, la cual calificó como un “error garrafal”.

“Samuel Moncada comete errores garrafales. En reuniones de la OEA se ha tratado el tema de ayuda humanitaria en países vecinos, a ver cómo se solventa el problema de venezolanos en otros países, y el señor Moncada se niega a debatir, ‘porque eso es injerencia’. Es absurdo. Aparte insulta a todo el continente, los insulta a todos”, dijo.

No obstante piensa todo lo contrario sobre Luis Almagro, secretario general de la OEA. “Ha sido uno de los grandes luchadores en pro de una alternativa democrática en Venezuela. Ha tenido una postura en la que se expone a críticas, pero está convencido de que si se hubiese actuado en Venezuela hace tres años, el pueblo venezolano no estuviese pasando tanta angustia. Él ha asumido una postura basándose en la Carta Democrática, en los derechos humanos, ha sido valiente y contundente”, sostuvo.

Sobre el eventual diálogo que propone Nicolás Maduro en República Dominicana, Milos Alcalay lo considera una “burla”; luego que el presidente de ese país, Danilo Medina, desmintiera públicamente que su homólogo venezolano no le ha consultado sobre posible diálogo en el que descarta su participación.

Danilo Medina desmiente que participará en nuevo diálogo propuesto por MaduroLea más:

“República Dominicana vio el fracaso de un falso diálogo. Eso es burlarse de la comunidad internacional. Cómo es posible que él haya dicho que habló con el presidente Medina y acordaron un diálogo, eso es una provocación. Tú no puedes tomar las cámaras de televisión y anunciar públicamente lo que te da la gana. Sin duda, es pérdida de credibilidad y el convencimiento de las personas que se trata de un falso diálogo”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: implosión | Milos Alcalay | Nicolás Maduro | renuncia