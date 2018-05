Militares impidieron ingreso de periodistas a la AN

ND / foto: @EfectoCocuyo / 2 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, denunció este miércoles que uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de reporteros gráficos y periodistas al Palacio Legislativo. “la Asamblea Nacional hoy (miércoles) está militarizada. El no acceso a los medios de comunicación es una muestra de que el Parlamento está secuestrado”, denuncia Guaidó a medios de comunicación a las afueras del edificio legislativo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa de inmediato se hizo eco de la denuncia y colgó el alerta en su cuenta Twitter.

“Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mantienen militarizados los alrededores del Palacio Federal Legislativo e impidieron el acceso a los equipos de prensa que pretendían dar cobertura a la sesión de la Asamblea Nacional”, escribieron.

En la sesión pautada para hoy las comisiones de la Asamblea Nacional presentarían informes ante la directiva del parlamento, además, debatirían temas de interés para el país.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | periodistas | sesión