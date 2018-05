Meganálisis: 67.5% del electorado no participará en comicios presidenciales del 20M

ND / 2 may 2018.- La encuestadora Meganálisis aseveró que el 67.5% del electorado venezolano no participará en las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo, así lo informó Rubén Chirino, presidente de la encuestadora.

Chirinos explicó en entrevista para NTN 24 que la información es producto de un estudio realizado entre el 9 y el 14 de abril para conocer cuáles eran la expectativas de las personas antes los venideros comicios presidenciales, y cuyo resultado fue que “no más de seis millones de personas votarán el próximo 20 de mayo”, dijo.

“El 67.5% dijo que no va a votar. El 21,4% dijo que sí y el 11% no respondió. La participación en esas elecciones pueden llegar cerca del 30% del registro electoral, que en Venezuela es 19 millones de electores, es decir, entre 5 y 6 millones de votos”, destacó Chirinos.

Indicó que de esas 6 millones de personas con intención de votar, un 15,8% lo harían a favor de Nicolás Maduro, quedando en segundo lugar Henri Falcón con un 6,2% y el pastor Javier Bertucci con un 0,9%.

La encuesta fue realizada en 16 estados del país y contó con la participación de 1.050 personas. El margen de error es de 13.3% y el nivel de confianza es de 97%.

