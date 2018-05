Medina: Si quiere Votar vaya y hágalo, pero lamentablemente no va a cambiar el resultado

Betsy Alvarado V. / 14 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Medina, se pronunció este lunes sobre la polémica que generado el hecho de ir o no ir a votar en estas elecciones presidenciales pautadas para el 20 de mayo cuestionadas por la comunidad internacional y en la cual no participarán los principales líderes y partidos políticos de oposición.

“Uno se abstiene cuando el Voto cuenta, pero si ese ejercicio no determina una voluntad, mucho menos un resultado, entonces estamos presentes ante un proceso muy distante de ser una elección. En consecuencia, si Usted quiere Votar vaya y hágalo, pero lamentablemente no va a cambiar el resultado, quisiera de verdad que no fuese así”, expresó.

El parlamentario hizo este pronunciamiento a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, donde además exhortó a los candidatos y sus militantes a respetar y dejar de atacar a quienes por múltiples razones no quieren participar en los comicios del 20 de mayo.

Por su parte, el parlamentario José Manuel Olivares, explicó a entrevista para TVV Venezuela que tras la derrota electoral que sufrió el oficialismo en el año 2015 estos aprendieron que más nunca iban a ganar mediante el voto y que por eso ahora manipulan los procesos.

“En el 2015 la gente salió a votar masivamente y ganamos los dos tercios de la Asamblea Nacional, esa era una política acertada, esa era una política de creer en el voto, participar y derrotar la estructura con una avalancha de votos; pero el Gobierno aprendió, el Gobierno evolucionó y entendió que en los procesos electorales no iba a ganar más nunca y decidió avanzar o pasar la línea amarilla con lo quisieron en la Constrituyente; es decir, manipular la data, poner el resultado que quieran”, aseveró.

La periodista de Globovisión, Stenif Olivares, también expresó su opinión al respecto. “#14May Si vas a votar respeta, si tu decisión es NO votar respeta también, tenemos 20 años criticando la imposición, el pensamiento único, el partido único y aún caemos en el mismo pichaque??”, escribió en Twitter.

El usuario @ekbufalo, quien se define como profesor de filosofía destacó que “el próximo domingo no habrá “elecciones”, hay que repetirlo hasta el infinito. Habrá sí un test de inteligencia colectivo”.

